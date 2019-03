OFFENSIV: Dag-Eilev Fagermo vil sette fyr på Skagerak Arena-publikumet lørdag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Odd vil gå i strupen på Brann

ULLEVAAL STADION (VG) Lørdagens eliteserieåpning mellom Odd og Brann kan bli et intenst oppgjør.

– Vi vil gå i strupen på Brann. De er som regel harde å slå for oss, men jeg håper det kan vippe i vårt favør. Men den formen vi er i nå, håper jeg vi tar Brann. Vi er i bra slag, forteller Odd -trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Lagkaptein Steffen Hagen er også forberedt på å trøkke til direkte fra avspark klokken 15.30.

– Vi kommer til å gå offensivt til verks. Vi skal kjøre på. Det blir en tøff kamp, men vi har tro på at vi kan komme godt ut av det, sier Hagen.

Varsler Odd-overraskelse

Kort tid før seriestart melder Fagermo at Odd fort kan begeistre mer denne sesongen enn mange kanskje forventer. Treneren er helt klar på at telemarkingene er styrket sammenlignet med i fjor. Da endte hvittrøyene på 9. plass.

Han er blant annet glad for at de denne uken fikk signert tidligere Molde-spiss Sander Svendsen.

– Vi kan overraske. Vi er tippet på 6. plass på VG-lupen. Med litt flyt kan vi være enda høyere oppe. Laget vårt er bedre nå enn i fjor. Da hadde vi mange unge spillere med lite eliteserieerfaring. Nå har de fått en vinter til. Så vi er bedre, sier Fagermo.

– Hvordan vurderer du styrkeforholdet mellom dere og Brann?

– Spillemessig har vi ofte ballen mest, og klart mer enn Brann. Det hadde vi faktisk i siste serierunde i fjor også, men vi må omsette det til mål. Brann har den sterkeste troppen, men det er dermed ikke sagt at de har den beste elleveren. Der kan vi matche dem. Absolutt.

Brann-kapteinen uenig

Vito Wormgoor er Branns solid tatoverte hærfører. Nederlenderen har vært en av Eliteseriens beste midtstoppere flere sesonger på rad.

Da han får høre at Fagermo mener at Odds ellever gjerne er bedre enn Brann sin, blir han betenkt.

– Jeg er ikke enig. Vi har bedre spillere. Nå må vi vise at vi også er et bedre lag, forteller Wormgoor til VG.

I vinter har Brann blant annet forsterket troppen med to nye keepere, pluss midtbanespillerne Petter Strand og Kristoffer Løkberg.

– Vi føler oss bra. Vi har hatt tre gode måneder hvor vi har forberedt oss. Sesongoppkjøringen har kanskje vært for bra, men vi får se til helgen. Det var bra at vi fikk et tap mot Bodø/Glimt for ikke så lenge siden. Da fikk vi pratet om den del ting etterpå, sier Wormgoor.

KAPTEIN: Vito Wormgoor er Branns fremste leder. Foto: NTB scanpix

– Vi har et bra tak på dem

Brann-trener Lars Arne Nilsen opplever sesongoppkjøringen som en av de beste han har vært med på noen gang.

Nå ser Nilsen frem til at Eliteserien 2019 sparkes i gang. Han forventer et tøft oppgjør mot Odd, men påpeker samtidig at fjorårets serietreer har dominert de foregående matchene mellom lagene.

Brann er ubeseiret på sine seks siste kamper mot laget fra Skien, fire av dem er vunnet.

BRANN-SJEF: Lars Arne Nilsen har drillet mannskapet før seriestart. Foto: Paul S. Amundsen/VG

– Vi vet hva som venter oss. Det er alltid vanskelig å møte Odd der nede – på kunstgress, men vi har hatt et bra tak på dem. Det er lenge siden vi har tapt mot Odd. Jeg husker ikke sist, sier Nilsen til VG.

– Fagermo mener elleveren deres ikke står noe tilbake for din. Hvordan vurderer du lagene?

– Det er vanskelig å si. Vi har en veldig balansert tropp med en veldig fin gruppe. Den er jevnt besatt. Nå gleder jeg bare meg til kamp.

