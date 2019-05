Messi om tapet mot Liverpool: – Et av de verste øyeblikk i min karriere

Gerard Piqué (32) innrømmer at tapet for Liverpool i Champions League fortsatt plager Barcelona-spillerne. Lionel Messi (31) mener det var en av de verste øyeblikkene i hans karriere.

Oppdatert nå nettopp







Her er lørdagens oddstips

Lørdag er det finale mot Valencia i Copa del Rey. Messi håper at seier der vil hjelpe litt på smerten etter Champions League-tapet på Anfield.

For første gang på fire år har Messi stilt på en pressekonferanse. Der snakket han om det som skjedde da Barcelonas 3–0-ledelse fra hjemmekampen ble snudd til tap.

Lørdag er det Lotto-dag. Det er ca. 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen din her før kl. 18.00!

– Det var et hardt slag. Å vinne Copa del Rey vil være den beste måten å avslutte sesongen, sier Messi ifølge BBC. Han mener at et tap vil bli tungt å bære.

– Vi må bare beklage for 2. omgang at kampen i Liverpool. Ikke på grunn av resultatet, men på grunn av hvordan det så ut og at vi ikke presterte. Det var et av de verste øyeblikk i min karriere, sier argentineren.

les også Denne klubben blør supporterne for

Messi mener at det er spillerne som har skylden for det som skjedde på Anfield, og han forsvarte trener Ernesto Valverde og sa at han vil at spanjolen skal fortsette i jobben på Camp Nou.

Lionel Messi avviste samtidig at han selv hadde noen planer om å forlate Barcelona. Om det blir seier mot Valencia lørdag, blir det Messis syvende Copa del Rey-seier og hans 21. store trofé med katalanerne totalt sett.

Klubbkameraten Gerard Piqué innrømmer overfor El Pais at tapet mot Liverpool fortsatt plager dem. Det sendte sjokkbølger over hele kontinentet da Liverpool snudde 0–3 til 4–3.

– Det har vært vanskelig å komme seg emosjonelt, for dagene har gått og du har ikke glemt det tapet. Det er et nederlag som blir husket, sier Piqué.

SKUFFET: Lionel Messi var langt nede da Barcelona tapte mot Liverpoool. Foto: Martin Rickett / EMPICS Sport

– Men vi må ikke torturere oss selv. Ja, det er et av våre verste nederlag. Men slik er idretten.

Gerard Piqué fortsetter:

– Det var et mareritt. Og vi må innse at det kan skje igjen. Men vi må forstå hva som skjedde og at det kan hjelpe os si fremtiden, fordi vi vil vinne Champions League igjen. Det var mentalt. Vi tapte også for Roma året før. Ubevisst ser du for deg det som skjedde i Roma.

les også Kriseavslutning for Real Madrid: Tapte tre av fire siste kamper

VG-tips fra Rolf Brown:

* Spansk cupfinale som spilles på Real Betis sin bane i Sevilla. Barcelona kjemper for å vinne liga og cup for andre sesongen på rad.

* Uansett vil vi tro at katalanerne er ivrige på å reparere noe av nedturen borte mot Liverpool i Champions League-semifinalen for tre uker siden.

* Valencia har på sin side sikkert andre planer. Laget kom skjevt i gang med sesongen. De var bare fire poeng unna nedrykk i januar. Men klubben bestemte seg for å ha tålmodighet med trener Marcelino Garcia Toral - noe som betalte seg. Laget endte opp på 4.plass og med Champions League-billetter i lomma. Og kom seg helt til Europa League-semifinale mot Arsenal (tap).

* Valencia er i stand til å true Barcelona. Men det er til å skjønne at Barcelona er favoritter. Et scoringspill på Lionel Messi til 1,70 i odds kan være et alternativ. Likeså på Valencias Rodrigo Moreno til 4,00 i odds.

Seier på Barcelona står til 1,58 i odds, og du må spille før kl. 20.55. Kampen kan du se på Eurosport Norge.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 25.05.19 kl. 14:42 Oppdatert: 25.05.19 kl. 14:58

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.