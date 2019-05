I DYTTEN: Ohi Omoijuanfo har hatt en blomstrende vår for Molde. Her jager han en ball mot Viking. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Mener Ohi fortjener sjansen for Norge igjen

To år etter at Ohi Omoijuanfo (25) sist var inne i landslagssjef Lars Lagerbäcks tropp, virker Molde-toppscoreren høyaktuell igjen.

Spissene i 2018/19-sesongen på klubblag: Ohi Omoijuanfo (Molde): 10 kamper / 9 mål Fredrik Gulbrandsen (Salzburg): 34/11 Joshua King (Bournemouth): 38/12 Bjørn Maars Johnsen (AZ Alkmaar): 25/7 Ola Kamara (Shenzhen): 5/1 Alexander Sørloth (Gent/Fulham): 38/6 Vis mer vg-expand-down

– Det er klart at Ohi helt sikkert er i diskusjonen når han har gjort det så bra. Så er det kanskje Fredrik Gulbrandsen (Salzburg-spiss) han kjemper mot. Men når du viser så god form i Eliteserien som Ohi har gjort, håper jeg han får sjansen, sier Erik Huseklepp.

Han fungerer nå som ekspert i Bergens Tidende og på TV 2. For landslaget fikk Huseklepp i sin tid 36 kamper og syv mål.

Trolig er Alexander Sørloth ute til kampene mot Romania (7. juni, hjemme) og Færøyene (10. juni, borte) etter en ankelskade i helgen.

Dermed åpner det seg en spissplass i troppen - som presenteres kommende mandag.

En som er i slag, er Omoijuanfo med ni mål på ti seriekamper for Molde.

Er på listen

– Vi får avvente Sørloth til etter MR-en, men både Ohi og Fredrik er på listen over aktuelle spisser. Fredrik har gjort bra fra seg i Salzburg og spiller en god del. Ohi har startet forrykkende i Eliteserien. Han har vist seg, sammen med Torgeir Børven, som den beste avslutteren, sier Per Joar Hansen, assistenttrener på landslaget.

Omoijuanfo var en av mange som fikk sjansen i Lagerbäcks første tid som norsk landslagssjef. Spissen ble tatt ut til en samling sommeren 2017, og fikk spille 45 minutter mot Sverige.

Siden har han ikke vært med.

Flere fra Eliteserien?

Erik Huseklepp ønsker flere fra hjemlig liga inn i troppen.

– Jeg mener at de som viser form i Eliteserien bør få sjansen på landslaget. Det har vært litt få av dem på de siste samlingene. De spiller kamp uke inn og ut i denne perioden, mens i utlandet varierer det litt nå, sier Huseklepp.

Hansen innrømmer at listen ligger høyt for spillere i den norske ligaen.

– Vi følger selvsagt med på Eliteserien, men i internasjonal fotball må du ett hakk eller to opp fra det. Så ærlig må vi være. Det går an å konkurrere seg inn i troppen med å være veldig god og prestere høyt helg etter helg i Eliteserien. Men det er en grunn til at vi har flest spillere fra andre ligaer, sier Hansen.

Toppscorer-tittel

Spissene Joshua King, Bjørn Maars Johnsen og Ola Kamara, som alle er i utenlandske ligaer, virker å være trygge i Lagerbäcks tropp.

Omoijuanfo sa i fjor sommer, da som Stabæk-spiller, at han trodde han måtte til utlandet for å få sjansen igjen.

– Ohi er den store favoritten til toppscorer-tittelen i år. Han har levert fra dag en i Molde, sier Huseklepp.

Bergenseren roser måten Omoijuanfo setter det som ser ut som «enkle mål».

– Du skal være der og sette den. Det er en undervurdert egenskap og viktig for en spiss, sier Huseklepp.

Publisert: 21.05.19 kl. 10:31