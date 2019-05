Martin Ødegaard i aksjon for Vitesse i Nederland. Foto: VI-Images / Lars Smook / ANP

Europeiske aviser: Ødegaard kan ende i Leverkusen

Martin Ødegaard (20) kan ende i Bundesliga der Bayer Leverkusen har meldt sin interesse for Real Madrid-spilleren.

Det melder både den spanske avisen Marca og nederlandske Telegraaf fredag.

– Bundesliga er den mest sannsynlige destinasjonen for den norske spilleren, skriver Marca, mens Telegraaf mener å vite at Real Madrid-ledelsen vil leie ut til Leverkusen, fordi de vil gi ham matching i en større liga enn den nederlandske.

Fordelen er også at Leverkusen allerede er klar for gruppespillet i Champions League, mens Ajax må gjennom to kvalifiseringsrunder.

Telegraaf skriver at Ødegaard og hans agentfirma onsdag var i samtaler med Ajax-direktør Marc Overmars. Ødegaards sjef i Vitesse, Leonid Slutskij, sa sist uke at nordmannen burde finne seg en annen klubb enn Ajax.

– En tøffere liga vil være bedre for hans utvikling, sa russeren til Algemeen Dagblad.

– Leverkusen er et av de mest interessante alternativene, men Real Madrid vurderer også klubber i La Liga, skriver Marca.

Ifølge den spanske avisen skal de møte Ødegaard og hans folk etter at han har spilt de to EM-kvalik-kampene for Norge mot Romania (7. juni) og Færøyene (10. juni).

Bayer Leverkusen hadde en god sesong og endte på 4. plass. Det betyr Champions League-spill til høsten om Ødegaard skulle gå dit.

Martin Ødegaard har storspilt for Vitesse denne sesongen, og den mektige Rela Madrid-presidenten Florentino Pérez hyllet sist uke nordmannen.

– Martin Ødegaard kom hit som 16-åring. Nå er han 20. Han er blant de to-tre beste spillerne i Nederland. Om to-tre år vil han være blant stjernene i Real Madrid, sa Real Madrid-presidenten på radiokanalen Onda Cero.

Derfor tolker Marca - og andre media - det som at Real Madrid ikke ønsker å selge Ødegaard, selv om de skulle få 20 millioner euro (195 mill. kroner) for ham. Derfor er leie mest trolig, eventuelt et salg med gjenkjøpsklausul.

Ajax avventer hva som skjer med den den marokkanske landslagsspilleren Hakim Ziyech. De vil gjerne ha inn Ødegaard som erstatning - om Ziyech skulle forsvinne.

Telegraaf skriver at Ajax-direktør Marc Overmars har prøvd å overbevise nordmannen om hva en overgang til Amsterdam-klubben kan bety for ham sportslig.

