ALENE: Mens lagkameratene tilsynelatende tok fri, var Elias Hagen på Aspmyra for å leke med ballen mandag kveld.

Glimt-kometen «tatt på fersken» før Roma-møtet

BODØ (VG) Dette er ikke et uvanlig syn: På et folketomt Aspmyra har Elias Hagen (22) tatt turen for å kjæle litt med ballen.

Publisert: Nå nettopp

«Busted» utbryter Hagen idet han møter på det strenge blikket til den fysiske treneren Ørjan Nygård, som i et vanskelig, grånyansert skille mellom humor og alvor, sier at «dette må han slutte med, han trener for mye».

– Han kjefter ikke, han bare liker å bruse med fjærene, gliser Elias Hagen.

– Det var litt spøk, men det er ikke alle som tar spøkene mine. Han ble litt stresset, men det handler om når man skal gjøre hva, sier treneren dagen derpå.

Flomlysene er av og skumringen har nettopp inntatt Aspmyra. Bodø/Glimt-spillerne har egentlig fått fri, men én ung mann har likevel tatt turen til kunstgresset for å «hæppe» litt med ballen.

Det er ingen overraskelse at det er nettopp 22-åringen som har tatt turen for å drive egentrening på Aspmyra.

– Jeg har alltid vært opptatt av å trene mye og alltid hatt lyst til det.

KLAR: Elias Hagen i intervju med VG like etter at spillerne har fått se videogjennomgang av Roma på tirsdagens økt.

Hans tidligere trener i Grorud, Eirik Kjønø (nå Stabæk-trener), fortalte i podkasten «Heia Fotball» i høst at Elias Hagen klaget på at de ikke hadde nok treninger.

– Jeg synes at vi trente litt lite og at det var litt for lett, så det har vært noen diskusjoner. Her synes jeg det er bra. Alle treninger har kjempehøyt tempo og trøkk, men så blir det selvfølgelig annerledes når vi har tre kamper på åtte dager, sier Hagen.

– Han er veldig fotballnerd. Han liker å trene på pasninger, skyte og sånne ting, sa Ulrik Saltnes om Hagen da temaet kom opp i samme podkast nylig.

Det er imidlertid ikke bare spøk når Nygård er oppe med en pekefinger.

– Det han mener er at jeg skal være enda mer restituert til neste økt, sånn at jeg kan gjøre det med mer trøkk og intensitet. Men jeg føler meg egentlig bedre når jeg får trent mer, sier Hagen og fortsetter:

– Det er selvsagt en balansegang, men jeg har blitt ganske god på den balansegangen. Jeg har jo trent en stund nå, så det pleier å sitte ganske bra. Det er bare Ørjan som prøver å være streng. Kjetil (Knutsen) og alle andre synes det går greit.

BALLENTUSIAST: Mens de fleste lagkameratene ble igjen inne på styrkerommet på tirsdagens trening, var Elias Hagen førstemann ut på feltet og koste seg med ballen. Ved siden av sitter trener Ørjan Nygård.

I Bodø/Glimt handler det imidlertid – litt forenklet – ikke om mengde, men om kvalitet og intensitet. VGs journalist svarer feil på spørsmålet om hvorvidt fotball er en utholdenhetsidrett eller ikke. Det er en intensitetsidrett, ifølge Nygård.

– Fokuset er at man skal gjøre alt på banen må ha intensitet, fart eller hastighet som tilsier at man skal lykkes, sier han.

På tirsdagens trening er det reservene, de som ikke startet kampen mot Rosenborg, som trener med høy intensitet. Det telles ned fra fem hver gang ballen er ute av spill. Pausene er korte og tempoet er høyt.

Det er en typisk Bodø/Glimt-trening. Amahl Pellegrino har tidligere fortalt at han fikk sjokk over hvor harde treningene var da han kom til Glimt i fjor sommer.

Kaptein Ulrik Saltnes anslår at Bodø/Glimt trener mindre med fotballsko enn noen andre lag i Eliteserien, men at det de gjør gjøres med høy «intensitet», ifølge Saltnes et «diffust uttrykk» som det aldri blir nok av.

– I Molde trente de mer enn det vi gjør, fordi de har en annen struktur på uken og annen oppbygging på uken. I Bodø/Glimt har man tre treningsdager og lavere belastning dagen før kamp. Prinsippene er ganske like, men det kommer an på hvor mye belastning man har. Hva andre klubber gjør, det vet jeg ikke.

DØDBALLANSVAR: Elias Hagen svinger inn et hjørnespark i første serierunde mot Rosenborg søndag kveld.

Mot Rosenborg slo 22-åringen både direkte frispark og cornere fra begge sider.

– Jeg trente litt dødballer på lørdag da jeg fikk vite at jeg skulle ta dem på søndag, ja, ler Hagen.

Selv om han var den eneste ute på kunstgresset mandag kveld, er han ikke den eneste som trener på egen hånd.

– Jeg møter som regel på noen hvis jeg er her en kveld, det er ikke uvanlig, men jeg tror de aller fleste er mer opptatt av det fysiske og er på gymmen, mens jeg har den barnslige gleden med ballen. Alt er morsommere når man har med ball.

Sånn har det alltid vært. Som 14-åring tilbrakte Veitvet-gutten én sesong i Kjelsås, hvor han gjerne syklet 5–6 kilometer hver vei for å spille fotball med lagkompisene.

– Jeg pleide å sykle til de andre på Kjelsås, og da var det et stykke hjem. Da var jeg der omtrent hele dagen. Jeg dro kanskje dit i 10-tiden, og så dro jeg hjem rundt syv på kvelden. Vi dro dit og trente, var kanskje en tur innom butikken og spiste litt mat, før vi så på A-laget trene, trente mer og til slutt dro hjem på kvelden.

SISTE GLØTT: Bodø/Glimt hadde et kvarters åpen trening dagen før møtet med Roma. På bildet ser man fjesene til Gilbert Koomson (f.v.), Isak Helstad Amundsen, Elias Hagen, Brede Moe, Kjetil Knutse, Alfons Sampsted og Ulrik Saltnes.

Siden har det gått slag i slag for Hagen. Spesielt de siste årene har det gått raskt oppover. I 2019 spilte han i 2. divisjon. To år senere startet han og leverte målgivende pasning borte mot Roma på Stadio Olimpico.

Torsdag kveld kommer Roma igjen på besøk til Bodø, derr de tapte 1–6 og ble sendt hjem som slakt forrige gang de var på besøk. Hagen er spent på hva slags Roma som møter dem denne gangen.

– Jeg tror de har sett andre gode lag har prøvd å presse oss veldig høyt og ikke lyktes med det, men jeg tror ikke at de kommer til å spille som Rosenborg heller, sier han.

Kampstart er klokken 21.00 og vises på V4 og Viaplay.