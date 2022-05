Kjartansson ut mot TV-profil: − Det er pisspreik

DRAMMEN (VG) Vålerenga-angriper Vidar Örn Kjartansson (32) ber fotballekspert Christian Gauseth (37) gjøre en bedre jobb.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det sier Kjartansson til VG etter 2–3-tapet for Strømsgodset i Drammen. Før matchen ble den islandske spissen beskyldt av Gauseth på direktesendt TV for å ha «et negativt kroppsspråk», ikke bry seg om lagkameratene og for å være svak i presspillet.

– Det går inn i et mønster for en fyr som ikke bryr som ikke bryr seg om laget, hevdet den tidligere Mjøndalen-kapteinen.

Påstanden avviser Kjartansson – etter å ha scoret sitt fjerde ligamål på åtte matcher søndag kveld.

– Jeg scorer ikke bare mål, men jeg tror treneren er glad for at jeg presser høyt og gjør lagkameratene mine bedre. Jeg vil også ha kamper hvor jeg ikke er god, som mot mot HamKam, men å si at hele sesongen har vært slik, det er pisspreik. Han må gjøre hjemmeleksen sin bedre, sier Vålerenga-spissen til VG om den kritiske analysen fra Gauseth på Eurosport.

Kjartansson mener selv at han var svak i 1–1-kampen hjemme mot HamKam 16. mai, men 32-åringen mener eksperten bommer når han slakter ham for hele sesongen.

– Jeg syns min venn «Christiano» Gauseth bør se på flere kamper i år, ikke bare HamKam-kampen. Da var jeg dårlig, og mistet ballen overalt. Men hvis du ser kampen i dag, trenger du briller hvis du ser at jeg ikke gjorde en god jobb.

I VGTV-studio mandag ettermiddag nekter Gauseth å ta selvkritikk for analysen. Han fnyser i stedet av svaret til Kjartansson.

– Jeg kan berolige Vidar Örn Kjartansson med at hvis det er en som sitter og ser alle kampene, hvert sekund, så er det meg. Det er ingenting som skjer i Eliteserien jeg ikke får med meg, sier 37-åringen.

– Når jeg sier noe, er det en grunn til det. Jeg har ikke bare sett HamKam-kampen, jeg har sett veldig mange andre. Han nevnte selv Bodø/Glimt-kampen i et tidligere intervju, at presspillet var ræva der. Det var det absolutt, og det er flere eksempler på det. Det er nok ikke min analyse det er noe galt med, men mer innsatsen til vår islandske spiss på Vålerenga. Vi forventer mye mer, mener Gauseth.

Bare Vikings Veton Berisha (6) og Aalesunds Sigurd Haugen (5) har flere enn Kjartanssons fire nettkjenninger så langt denne sesongen. Onsdag får islendingen muligheten til å score enda flere, da erkerival og serieleder Lillestrøm venter på Åråsen klokken 20.00.