Storscoreren Dušan Vlahović: − Jeg er Beograds svar på Zlatan

Han er, i likhet med Erling Braut Haaland, født i 2000, og er en del av den nye, fremadstormende generasjonen. Nå ligger europeiske storklubber langflate etter Serie A-toppscorer Dušan Vlahović (21).

Av Yngve Gjerde

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er Beograds svar på Zlatan Ibrahimovic. Jeg kommer til å spille for de største klubbene.

Det har åpenbart aldri vært noe i veien med ambisjonene til Dušan Vlahović. Ifølge hans gamle lagkamerat i serbiske Partizan, Valeri Bojinov, gjentok Vlahović det samme hver uke.

Han skulle bli en stjerne, noe han varslet allerede som 15-åring.

Seks år senere, nå 21 år gammel, er det trygt å si at han er godt på vei. Kombinasjonen av å være 190 centimeter høy, sterk, men samtidig rask, teknisk begavet og sylskarp foran mål, har gjort at Zlatan-sammenligningene var nærmest uunngåelig.

– Det er snakk om en spiss fra Balkan på over 190 centimeter, som scorer mål med høyre, venstre og hodet. Han trives feilvendt og liker å finne lagkameratene med flikker, så det er noen åpenbare likhetstrekk. Og så er det en holdning, innstilling og fysikk som gjør koblingen naturlig, sier tidligere Strive-kommentator Even Braastad.

Den nye vinen

Den serbiske målmaskinen er en del av den fremadstormende, nye generasjonen, og er i likhet med Erling Braut Haaland, Vinicius Junior og Phil Foden født i 2000.

48 mål på 107 kamper for Fiorentina og syv scoringer på 14 landskamper for VM-klare Serbia vitner om en spiss som gjør mye riktig. Vlahović har allerede tangert Cristiano Ronaldos rekord for antall Serie A-mål i et kalenderår (33).

Han er i skrivende stund toppscorer i Serie A med 16 fulltreffere i 2021/22-sesongen.

Alle som leverer tall som Vlahović blir lagt merke til, og oppmerksomheten blir ikke akkurat mindre av at man gjør det for en klubb som ikke kjemper regelmessig i toppen. Nå skal han være på ønskelisten til klubber som Manchester City, Juventus, Arsenal, Tottenham og nyrike Newcastle. Barcelona har også blitt hyppig nevnt.

– Hvis jeg skal trekke frem tre unge, offensive spillere som skiller seg ut, er det Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, og nå, Dušan Vlahović. Han er Serie As største talent og en spiller som kommer til å score mål for store klubber tirsdags- og onsdagskvelder etter at Champions League-hymnen har blitt spilt, sier Braastad.

– Må tilbake til Batistuta

Fiorentina sitter i utgangspunktet med gode kort på hånden, men kontraktssituasjonen er hakket mer bekymringsverdig for «La Viola». Vlahović’ kontrakt utløper i 2023, hvilket betyr at en sommerovergang ligger i kortene for at Fiorentina skal få noe igjen for spissjuvelen.

TOPPSCORER: Her er tallene fra Dusan Vlahovic’ sesong så langt i Serie A.

Grafikk: www.sofascore.com

Eventuelle kjøpere vil nok uavhengig av kontraktssituasjon måtte grave dypt i pengesekken: Transfermarkt har verdsatt Vlahović til rett i overkant av 700 millioner kroner.

– Han er en skikkelig nier med tilstedeværelse, trøkk i spillet og mye vilje. Han er blitt en trygg og god avslutter, og er god i oppbyggingen av spillet. Og han leverer tall som man må tilbake til Gabriel Batistuta for å finne i Fiorentina, sier Braastad.

Han har fulgt Vlahović tett, også før han virkelig våknet til liv i Italia, og ser flere likhetstrekk med Haaland. Braastad beskriver Vlahović som «hakket under» den norske stjernespissen.

– Det er noe med den enorme viljen til å score mål. Når du ser Haaland spille, ser det ut som han vil mer enn alle andre. Vlahović har litt av det samme. Den innstillingen de har, ung naivitet kombinert med enorme ferdigheter og selvtillit gjør at det ser ut som at ingenting kan stoppe dem, sier Braastad.

Akkurat nå er Dušan Vlahović nettopp det: Vanskelig å stoppe.