NY SEIER: Nok en gang kunne Sandviken juble for seier etter at LSK Kvinner ble slått i sesongens siste kamp.

Suverene Sandviken ubeseiret i ligaen – kronet sesongen med nok en seier

(LSK – Sandviken 0–2) Sandviken avsluttet sesongen med seier nummer 17. Samtidig ble det dramatikk i bunn av tabellen.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

– Det er helt enorme tall. Det som disse spillerne har leverte i år, det er helt nydelig, sa Sandvikens trener Alexander Straus til NRK etter sesongens siste kamp.

For med lørdagens seier mot LSK kvinner gjentok Sandviken bragden nettopp lørdagens motstander klarte i 2016. Å vinne serien, uten å tape en kamp. Av 54 mulige poeng, tok Sandviken 52.

– Helt fantastisk, det kunne ikke blitt bedre, oppsummerte Sandvikens Tuva Hansen til NRK.

For en snau uke siden kunne de feire klubbens aller første seriegull, og i sesongens aller siste kamp, hadde årets utgave av «de uslåelige» få problemer.

Allerede etter syv minutter fant Sandviken veien til nettmaskene. På innlegg fra Marit Bratberg Lund havnet ballen hos Maria Dybwad Brochmann som elegant sendte gjestene i føringen.

Så var LSK-uhell som doblet Sandvikens ledelse. På en corner fra Bratberg Lund sendte LSK-spiller Nora Eide Lie ballen i eget nett.

Ingen av lagene fant veien til nettmaskene i den andre omgangen, og kampen endte med 2–0-seier til årets seriemester.

– Det var en god avslutning, det var deilig å få seg noen scoringer på tampen, sa målscorer Brochamann, som scoret fem mål i forrige kamp, til NRK.

Resultatene fra den siste runden i Toppserien Arna-Bjørnar – Kolbotn: 2–2

Stabæk – Avaldsnes: 2–1

Klepp – Vålerenga: 1–3

LSK Kvinner – Sandviken: 0–2

Rosenborg – Lyn: 3–2 Vis mer

Samtidig som Sandviken kunne juble for seiere nok en gang, var det spenning i bunnen i kampen om å unngå kvalikplassen.

For før den siste serierunden lå Lyn og Avaldsnes likt på poeng, med sistnevnte på trygg grunn med bedre målforskjell.

Lyn var med det avhengige av å ta flere poeng enn Avaldsnes for å kunne spille i Toppserien også neste sesong, og det kunne se ut til å bli en for tøff nøtt.

For med snaue 20 minutter igjen å spille i begge kampene, gikk det mot poengdeling for både Lyn og Avaldsnes og ny kontrakt for sistnevnte.

Så tok Stabæk ledelsen med Thea Loennecken og sendte Avaldsnes ned til kvalikplass, før Rosenborg slo tilbake og tok ledelsen over Lyn, og dermed sendte dem tilbake til «start».

Etter noen intense avslutningsminutter, hvor både Rosenborg og Lyn scoret, ble det klart at Avaldsnes spiller i den øverste divisjonen også neste sesong.

Klepp på sin side, som allerede var klare for nedrykk, tapte for Vålerenga.