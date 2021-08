Internett ler av Haalands meme-kopp

Så hvem er Hasbulla? Den 18 år gamle gutten har blitt et stort navn i internett-verden, etter at han gikk viralt på TikTok tidligere i år. Madomedov er fra Dagestan, en russisk republikk, øst for Georgia. Han forbindes stort sett med MMA-innhold, og har flere ganger hengt med den pensjonerte UFC-utøveren Khabib Nurmagomedov. Derfor har han av noen fått tilnavnet «Mini Khabib».