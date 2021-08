MAMMA-COMEBACK: Vålerengas Tina Dalgård Konradsen. Foto: Vålerenga Fotball

På banen igjen ni måneder etter fødsel: − Blir litt lite søvn

Mindre enn ni måneder etter fødselen var Tina Dalgård Konradsen (26) på fotballbanen igjen for Vålerenga.

Hun skulle etter planen bare spille 45. til 60. minutter da Vålerenga møtte Ull/Kisa i cupen onsdag (vant 6–0), men det ble en hel kamp på 26-åringen.

– Det var utrolig artig. Jeg har virkelig savnet fotballen og det er deilig å få 90 minutter i beina. Det føltes bra, sier Dalgård Konradsen.

Det er mindre enn ni måneder siden hun og mannen Stian Konradsen ble foreldre til Casper, 19. august i fjor.

Vålerenga-backen har hele tiden vært klar på at hun skulle tilbake til fotballen og startet i det små. Fra mai var hun med på trening to ganger i uken, og først fra slutten av juni har hun trent for fullt.

– Jeg har vært tålmodig og bygget meg opp. Det har tatt litt tid å komme ordentlig i gang fotballmessig, men kroppen kjennes grei ut, sier tromsværingen.

Hun innrømmer at det er mange utfordringer når man skal kombinere det å være toppidrettsutøver og mamma.

– Du er avhengig av å ha gode støttespillere som kan hjelpe til. Min mor og venninner har passet litt, dermed har det vært mulig å være med. Så er det enklere nå når mannen min er hjemme i permisjon, sier Dalgård Konradsen og innrømmer at det blir litt lite søvn i blant.

– Da får man prioriter litt og slappe ekstra av når ungen sover på dagen. Så blir det ofte at man legger seg litt tidlig for å være 100 prosent klar til trening. Jeg tenker at med god planlegging og at man er litt løsningsorientert så lar det seg kombinere.

For 26-åringen har det også vært viktig at hun helt fra starten av var klar på at hun skulle tilbake til fotballen.

– Det har gjort at jeg har en sterkere innstilling til å kombinere og klare dette.

Ambisjonen nå er å få mest mulig spilletid. Først må hun komme i kampform, så er håpet å utfordre de andre på laget og bidra på og utenfor banen.

– Konkurransen er tøff, og det er positivt. Samtidig er Vålerenga involvert i både Champions League-kvalifisering, NM og Toppserien, og da er det behov for mange spillere.