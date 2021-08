FUGLEPERSPEKTIV: Brann Stadion sett fra oven.

Ni Brann-spillere uttaler seg etter nachspielet

Brann-spillere beklager at de utviste dårlig dømmekraft i forbindelse med nachspielet på Stadion for drøyt to uker siden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Vi beklager at vi utviste dårlig dømmekraft ved å samles på Brann Stadion natt til tirsdag, 10. august. Vi har full forståelse for at dette har skapt reaksjoner og vi beklager overfor alle som er glade i Brann og norsk fotball. Samtidig er det viktig for oss å presisere at vi ikke kjenner oss igjen i mange av beskrivelsene i media - og rykter på sosiale medier som verserer om samlingen på Brann Stadion», heter det i meldingen.

les også Brann-krisen forsterket i Drammen – kollapset i andre omgang

Brann er i krise etter at tolv spillere hadde nachspiel på Brann Stadion nylig uten tillatelse. Syv kvinner deltok også. Politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep.

I ettertid har det stormet rundt klubben og det har versert flere spekulasjoner om festen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

«Vi ønsker å være tydelige på at vi tar fullstendig avstand fra narkotikabruk. Vi drakk alkohol, og ingen andre rusmidler ble inntatt på Brann Stadion, oss bekjent».

les også Advokaten: Barmen-oppsigelsen kan ende i rettssak mot Brann

Uttalelsen er signert av Daniel Pedersen, Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson.

Disse ni spillerne fikk en skriftlig advarsel av Brann-ledelsen.

KAPTEIN: Daniel Pedersen er en av de som har signert uttalelsen.

«Det har vært fremmet krav om at vi står frem med våre historier fra festen. Dette gjorde vi tidlig overfor vår arbeidsgiver. Nå har dette blitt en personalsak og derfor ønsker vi ikke å kommentere dette nærmere. Vi ber om forståelse for det», skriver spillerne.

Brann-trener Eirik Horneland oppfordret i midten av forrige uke spillergruppen til å sende ut en pressemelding om nachspielet. Spillerne har over flere dager uttalt at de jobbet med en uttalelse.

les også Festdeltaker Rasmussen etter sparkingen av Barmen: – Gjør vondt i hjertet

Kristoffer Barmen, som var på nachspielet, fikk sparken i klubben etter festen. NISO-advokat Eirik Monsen sier de er uenig i oppsigelsen. Keeper Mikkel Andersen fikk kontrakten terminert. Vegard Forren og Brann skilte også lag etter hendelsen. Klubben oppga at det var etter en sportslig vurdering.

Brann er på sisteplass i Eliteserien. Lørdag ble det tap borte mot Strømsgodset.