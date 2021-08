STOR FORSKJELL: Cristiano Ronaldo har utviklet seg mye siden sist han var i Manchester United i 2009.

Ronaldos vanvittige utvikling: − Stor forskjell

Cristiano Ronaldo (36) er tilbake på balløya. Men det er ikke den samme spilleren som fortryllet alle på midten av 2000-tallet som returnerer til Old Trafford.

Publisert: Nå nettopp

– Det er ganske stor forskjell. Det er samme mann og samme profil, men han spiller helt forskjellig fotball fra hva han gjorde sist han var i England, sier Petter Veland til VG.

Cristiano Ronaldo slo for virkelig gjennom da han kom til Manchester United i 2003/04-sesongen. Den unge portugiseren fortryllet oss alle med et enorm finterepertoar, eksplosivitet og skudd fra 30–40 meter.

– Han var en driblefant som spilte opp lagkamerater, og han hadde veldig mange strenger å spille på, men han var ikke like fysisk som nå, sier Veland og fortsetter:

– Han var en attraksjon i seg selv, en spiller man betalte inngangsbillett for å se på. Når han kommer tilbake nå tolv år senere, er han ikke det lenger. Man setter seg ned med andre forventinger nå.

les også Nummerkrøll for Cristiano Ronaldo

Ronaldo kommer fra tre sesonger i italienske Juventus, hvor han har scoret 101 mål på 133 kamper for «den gamle dame».

– Jeg tror ikke han har 35 mål på 35 kamper i seg, men han kommer til å ha et bra målsnitt. Også kommer han inn i et slagkraftig Manchester United som har et stort press på seg på å ta trofeer. Nå skal, bør og må de ta trofeer. Nå har de ingen unnskyldninger lenger, nå som Ronaldo har kommet, sier Veland.

Portugiseren startet sin proff-karriere i Sporting – ute på vingen – og har utviklet seg gjennom årene til å bli en ren spiss.

les også Solskjærs supersignering: Nå duger ikke nest best ...

– Man ser mindre av Ronaldo enn før, men målsnittet viser at han fortsatt har like stor betydning for laget han spiller på. Og det er ikke nødvendigvis sånn at han løper mindre, men han løper smartere, sier fotballeksperten.

– Når du spiller på vingen, er du like mye på midtbanen som i angrep, men det er han ikke lenger. Han bidrar i form av å sette et press høyt når det er lurt, men han er nok mer strategisk i defensive involveringer enn før, legger han til.

Fysikken til Ronaldo har vært avgjørende for hvilken type fotball portugiseren har spilt, noe som har endret seg i takt med alderen til den nå 36 år gamle superstjernen.

les også Manchester United bekrefter Ronaldo-enighet

– Han har vanvittig god fysikk, spenst og hodestyrke. Og han er fortsatt rask, men ikke like eksplosiv som før, sier Veland.

Fotballekspert Lars Tjærnås er helt klar på at Ronaldo nå er langt mer komplett enn da han dro for tolv år siden, spesielt når det kommer til hvordan han bruker spillerne rundt seg.

– Manchester United får en spiller som har mistet noe av den ekstreme evnen til å passere en mot en, siden han har mistet noe akselerasjon. Til gjengjeld får de en klart bedre relasjonell spiller som, ulikt det mange hevder, både kan kombinere og sette opp medspillere i gunstige situasjoner, sier Tjærnås til VG.

les også Ronny Johnsen om Cristiano Ronaldo: – En drømmesignering

Men det klart viktigste Ronaldo tar med seg inn i United-garderoben er auraen, mener Tjærnås.

– Først og fremst får de en vinner med en mentalitet og fysikk som gjør at han fortsatt kan avgjøre kamper, både mot de fleste og de beste, påpeker han.

Tidligere Serie A-kommentator, Even Braastad, er tydelig på at Ronaldo fortsatt er en monstersignering, til tross for at han har sett et visst «fall» det siste året.

– Ronaldo er en evigung maskin som fortsatt er god nok til å score over 20 mål i Premier League om han dyrkes. Å være midtspiss i et City-lag av dette kaliberet kan helt klart bli en stor suksess. Han er fortsatt vanvittig imponerende på veldig mange måter, og leverer fremdeles helt enorme tall. Men samtidig er han ikke den spilleren han en gang var. Han var langt fra å være noen Ballon d’or-kandidat forrige sesong, sier Braastad til VG.