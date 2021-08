Christensen ydmyket Stabæk – første Vålerenga-seier på to måneder

VALLE (VG) (Vålerenga – Stabæk 3–1) Tobias Christensen (21) kom inn i pausen og kledde av Stabæk-forsvaret med sine to første Eliteserie-mål for Vålerenga.

Amor Layouni bredsidet Vålerenga i ledelsen, assistert av Henrik Bjørdal etter et lekkert angrep i 14. minutt. Vertene kontrollerte første omgang, men Stabæk var ikke langt unna en utligning før pause.

I pausen slapp Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Tobias Christensen. Og sørlendingen satte fyr på oppgjøret. 21-åringen fikk et kynisk gult kort tre minutter ut i omgangen.

I 54. minutt slo Christensen et perfekt veggspill med Bjørdal og plasserte kontant inn 2–0.

Fem minutter senere rundlurte Christensen Stabæk-kaptein Yaw Amankwah og økte til 3–0 - før han mottok hyllesten fra politiker Raymond Johansen (Ap) og alle andre som støttet Vålerenga denne sensommerkvelden. Ti minutter før slutt fikk Christensen en ypperlig mulighet til å fullføre hat tricket.

Det var midtbanespillerens to første ligamål for Vålerenga etter overgangen fra Molde i mars. Han har i sommer også scoret to mål i cupen.

Osame Sahraoui (20), som konstant plaget Stabæk med sine angrep, hadde også flere sjanser til å gjøre resultatet enda styggere for Stabæk. Innbytterne Seedy Jatta og Henrik Udahl kunne også gjort mål.

Gjestene fikk et trøstemål på overtid ved innbytter Mathis Bolly, som headet inn et innlegg fra høyrekanten.

– Det var på tide med tre poeng. Også smakte ekstra godt å vinne foran hjemmefansen i dag, sier Henrik Bjørdal til Eurosport.

– Det var ekstremt viktig å vinne i dag, nå vil vi henge med der oppe. Det kommer tøffe kamper mot Molde og Bodø, men vi tar kamp for kamp, også kan det bli en gøy høst, sier sunnmøringen om høsten som venter.

Det er Vålerengas første Eliteserie-seier på seks kamper – siden 4–1 mot Sarpsborg 1. juli, drøyt to måneder tilbake. Det er Vålerengas tredje seier på Oslo Øst i serien på ni forsøk.

Vålerenga avanserer til 7. plass. Det er fem poeng opp til rivalene fra Lillestrøm på tredjeplass.

«Rykker ned» og «OBOS-ligaen er på vei til Stabæk», sang Klanen til Stabæk-fansen på motsatt side. Og supporterne fra Bærum har grunn til å være redde for nedrykksspøkelser når høsten nå kommer. Eirik Kjønøs menn er på 15. plass med 13 kamper igjen. Håpet er at de bare er en seier unna trygg grunn.