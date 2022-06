MIN GODE SIR: Egil «Drillo» Olsen hilser på Erling Braut Haaland etter sistnevntes to mål mot Sverige på Friends Arena søndag 5. juni. Til høyre står landslagssjef Ståle Solbakken.

Drillo om seiersrekken: − Et aldri så lite gjennombrudd

Egil Drillo Olsen (80) sa på direkten at han nesten fikk tårer i øynene da Norge slo Sverige foran et fullsatt Ullevaal.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Endelig kunne jeg kalle dem lillebror.

Den tidligere landslagssjefen, som ledet Norge gjennom landslagets soleklart mest suksessrike periode på 90-tallet, var så lykkelig at han nesten så beveget ut etter landslagets 3–2-seier over Sverige foran et fullsatt Ullevaal på søndag.

– Dette er så gøy at jeg nesten får tårer i øynene, sa «Drillo» på TV 2s sending kort tid etter kampen.

Dagen etter har han moderert seg noe, sier det var «litt overdrevet» og understreker at han ikke er spesielt sentimental av seg. Likevel var det noe ekstra å slå svenskene.

– Jeg har hatt et ekstra sterkt forhold til Sverige på grunn av oppveksten min, siden jeg var oppvokst nær grensen og de alltid var dobbelt så gode i alt de gjorde. De har vært storebror hele tiden, forklarer han.

– Gjennombrudd

Norges fire Nations League-kamper i den nylig avsluttede samlingen endte med ti poeng av tolv mulige, stadig økende optimisme – og to seirer over svenskene.

– Et aldri så lite gjennombrudd. Vi har vært litt i tvil lenge. Kan dette bli noe stort? Nå har det blitt det, forklarer Egil «Drillo» Olsen.

Optimismen hans er så stor at han blir overrasket om Norge ikke går til mesterskap innen kort tid. Ikke siden EM i 2000 har Norge kjempet om noen form for trofeer.

Info Kort forklart: Derfor er Nations League-suksess viktig for Norge Norge ligger godt an til å rykke opp til pulje A til neste Nations League, der en ekstrasjanse for å nå VM i USA og Mexico i 2026 ligger i potten.

Om Norge skulle vinne sin nåværende gruppe og dermed rykke opp til pulje A, vil landslaget kunne møte flesteparten av de antatt beste lagene i Europa – som Spania, Frankrike, Portugal, England og Italia.

I tillegg vil det gi plass i omspillet også om tre ekstraplasser til EM 2024, om Norge ikke blir blant de to beste i den ordinære EM-kvalifiseringen, som trekkes og begynner til høsten.

Ettersom sannsynligheten er relativt stor for at flere av disse ovennevnte nasjonene kommer seg til VM gjennom den ordinære kvalifiseringen, vil sjansen for å få denne ekstrabilletten til et omspill om tre gjenstående plasser øke.

Om Norge blir værende i pulje B, er sannsynligheten større for at de må vinne sin gruppe for å få denne omspillsmuligheten.

I tillegg gjør Norges Nations League-suksess at rangeringen forbedres og landslaget kan havne i én av de to øverste seeding-gruppene. Denne seedingen avgjør trekningene i gruppene til både EM-kvalifiseringen fra og med kommende høst, og senere også VM-kvalifiseringen inn mot 2026-mesterskapet. Vis mer

Erling «Brauten» Haaland, Martin Ødegaard og en god defensiv organisering er blant faktorene som skaper denne optimismen i «Drillos» øyne.

– Nå kan det se ut som vi muligens er i nærheten av en ny storhetsperiode, likt det vi hadde på 90-tallet, sier mannen bak den forrige storhetsperioden.

Føttene blir fortsatt beholdt på bakken, dog: «At vi kommer på annenplass på FIFA-rankingen, det tror jeg ikke,» sier han – og viser til Norges bestenotering i 1995.

Vil kjøpe billett

Åge Hareide hadde stor suksess som dansk landslagssjef, og var så nær å ta Norge til et sluttspill mot slutten av 2000-tallet. Den nyslåtte NRK-eksperten er klar for å kjøpe EM-billett til Tyskland i 2024.

– Det er mer stabilt, og det blir mental styrke. Det har vært en hake med landslaget at vi ikke har kommet seg til sluttspill siden 2000, som blir en bør å bære for spillerne. Norsk fotball er i positiv utvikling, sier han om hvorfor han er så sikker på at det blir et sluttspill.

Han trekker også frem U21-landslaget – som er på dørstokken til å nå sitt første sluttspill siden 2013 – og tror A-lagets suksess i Nations League vil danne grunnlaget for gode år fremover.

– De har på veldig kort tid skapt en optimisme og enhet som begynner å bli veldig vanskelig å slå. Det er en tydelig mental styrke i laget også, de har gode opplevelser hele tiden, sier Hareide.