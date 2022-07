FORNØYD: Viking-trener Morten Jensen var svært fornøyd med hvordan Viking-laget kjempet i Praha.

Viking forsvarte seg mesterlig: − Mange som tok kvantesprang

(Sparta Praha – Viking 0–0) I skadefraværet til de største offensive stjernene, viste Viking defensiv kraft og holdt nullen borte mot Sparta Praha.

Det var hett både i luften i den tsjekkiske hovedstaden Praha og på banen på Stadion Letná torsdag kveld. Hjemmelaget Sparta Praha styrte det meste av spillet og kom seg til flere sjanser, men godt forsvars- og keeperspill sørget for at Viking klarte å holde nullen.

Viking selv hadde ingen store sjanser, men med 0–0 har de skaffet seg et godt utgangspunkt før returkampen i neste uke.

– Jeg er veldig imponert over guttene. Det er flere som ikke har vært i nærheten av å spille på dette nivået tidligere. At de klarer å matche de i duellene og på intensitet - det er mange som tok kvantesprang i dag og som får fornyet selvtillit, sier Viking-trener Morten Jensen til Aftenbladet.

– Vi var ute på tokt, vi. Vi hadde lyst til å rane med oss, men vi får si det var fortjent med 0–0, sier Jensen.

Stavanger-klubben måtte klare seg uten kaptein Veton Berisha, som har vært skadet den siste tiden. Et nytt skudd for baugen fikk de da Zlatko Tripic gikk ut med skade etter 60 minutter, men i fraværet til de offensive stjernene, var det de defensive spillerne som viste seg frem.

Spesielt midtstopper David Brekalo sto frem som en gigant i midtforsvaret, og vant duell etter duell.

– Viking gir blanke i stilkarakter nå. De skal ha med seg noe herfra, sa kommentator Kjetil Flygind da kampuret nærmet seg 90 minutter.

GOD: David Brekalo (nummer to fra venstre) vant duell etter duell. Veton Berisha (nummer tre fra venstre) var ikke med for Viking på grunn av skade.

Viking ble slått rett ut av Aberdeen da de prøvde å kvalifisere seg til Europa League for to år siden, men skaffet seg en ny sjanse til å spille i en europeisk turnering etter bronsemedaljen i Eliteserien i fjor.

I andre (av fire) kvalifiseringsrunde til Conference League var det Sparta Praha som ventet på motsatt halvdel for Stavanger-laget, i starten på jakten etter å ta seg til et europeisk gruppespill for første gang siden UEFA-cupen i 2005/06-sesongen.

Returkampen mellom Viking og Sparta Praha spilles i Stavanger 28. juli, klokken 19.00.

– SR-Bank Arena og kunstgresset - det blir litt annerledes der for de. Der har vi en fordel, og forhåpentligvis klarer vi å mobilisere, sier Tripic til Aftenbladet.

Vinneren av denne runden møter vinneren av skotske Motherwell og irske Sligo Rovers.

I de andre kampene med norske lag i Conference League-kvalifiseringen torsdag, vant Molde 4–1 hjemme mot Elfsborg og Lillestrøm vant 1–0 borte mot Seinäjoen.