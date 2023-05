1 / 3 HERJET FORAN 16.000: Bård Finne scoret to mål da Stabæk ble smadret på Brann Stadion. HERJET FORAN 16.000: Bård Finne scoret to mål da Stabæk ble smadret på Brann Stadion. Her sammen med Ole Didrik Blomberg. HERJET FORAN 16.000: Bård Finne scoret to mål da Stabæk ble smadret på Brann Stadion. forrige neste fullskjerm HERJET FORAN 16.000: Bård Finne scoret to mål da Stabæk ble smadret på Brann Stadion.

Finne-dobbel i magisk Brann-kveld

BERGEN (VG) (Brann – Stabæk 4–1) Bergen var pyntet til fest, og et fullsatt Brann Stadion fikk se et lekent hjemmelag – med Bård Finne (28) i spissen – fire dager før cupfinalen.

Nettet holdt på å knele da billettene til 16. mai-festen ble lagt ut, og de 16.832 tilskuerne på Brann Stadion fikk virkelig valuta for pengene.

I hvert fall de som elsker Brann, for med noen lekre scoringer knuste de Stabæk 4–1 og fikk med det en resultatmessig strålende oppladning til lørdagens cupfinale mot Lillestrøm.

Før den tid venter det mye omdiskuterte 17. mai-toget i Bergen.

Les også Brann-sjefen: – Bare i Bergen vi klarer å lage debatter som dette Branns daglige leder slår tilbake mot kritikerne – og er sikker på at han har valgt rett om lagets omdiskuterte 17.

Det tok først fyr i det man nærmet seg halvtimen, og det var vertene som startet en magisk periode på seks minutter.

Mathias Rasmussen spilte inn til Bård Finne, som var godt pakket inn i Stabæk-feltet. Med flere mann i rygg, holdt Brann-spissen knallsterkt unna. Så vendte han om, og banket inn kveldens første scoring.

Dermed gjorde Finne noe han ikke hadde gjort på nøyaktig ti år, nemlig å score på fotballens nasjonaldag fotballens nasjonaldag16. mai – dagen før Norges nasjonaldag – blir ofte referert til som fotballens nasjonaldag.. Den gang scoret en 18 år gammel Finne mot Aalesund.

Det var Finnes andre mål i karrieren på 16. mai – fotballens festdag – og den kom nøyaktig ti år etter at han som 18-åring scoret mot Aalesund.

BERGEN TIL HIMMELS: Bård Finne kunne juble foran Bataljonen.

Så var det Stabæk sin tur til å være med på målfesten.

Kevin Kabran sendte en lang ball i bakrom mot Kasper Høgh. Stabæks danske spiss stormet oppover Branns halvdel, før han klinket inn utligningen fra like utenfor sekstenmeteren.

Da sto det 1–1, noe som hadde vært sluttresultatet mellom Brann og Stabæk de tre siste gangene lagene hadde møttes i Bergen. Det ble det ikke denne gangen.

For kun 76 sekunder senere utnyttet Felix Horn Myhre en feil i Stabæk-feltet. Herman Geelmuyden sleivet, Horn Myhre takket og bukket. Med utsiden av foten sendte han de rødkledde tilbake i ledelsen.

TRE MÅL PÅ SEKS MINUTTER: Felix Horn Myhre sendte Brann opp i 2–1.

Og festen hadde så vidt begynt på Brann Stadion. I pausen var det duket for det tradisjonsrike buekorpset, og etter hvilen ville kapteinen være med på kalaset.

Frederik Børsting ble byttet inn etter en drøy time, og det første han gjorde var å løfte ballen på bakerste stolpe. Der sto Brann-spillerne oppstilt som et 17. mai-tog, og høyest steg Sivert Heltne Nilsen.

I sin 150. kamp for Brann headet han inn 3–1, og med det sitt fjerde mål for sesongen. Det er ny bestenotering for den defensive midtbanespilleren, og det er bare spilt åtte kamper.

1 / 2 HEDRET: Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen (t.v.) ble markert før sin 150. kamp for klubben. Her med daglig leder Christian Kalvenes. MARKERTE JUBILEUMET: Sivert Heltne Nilsen scoret 3–1-målet for Brann. forrige neste fullskjerm HEDRET: Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen (t.v.) ble markert før sin 150. kamp for klubben. Her med daglig leder Christian Kalvenes.

Etter kampens fjerde scoring kokte det virkelig på tribunen. De drøyt 16.000 hoppet og trampeklappet, og fikk se et hjemmelag på jakt etter nok en scoring.

Et kvarter før slutt kom den, da Brann fikk frispark like utenfor feltet til bæringene.

Bård Finne stelte seg opp, og på utsøkt vis banket han inn 4–1.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post