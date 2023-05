Kommentar

VAR blir som røykeloven

Her forbereder dommersjef Terje Hauge og VAR-teamet seg til kampen mellom Brann og Sandefjord.

VAR-ROMMET (VG) Noen har bestemt seg på forhånd for å være mot teknologiske fremskritt, men mer og mer tyder på at VAR får en helt selvfølgelig plass i fotballen også her hjemme.

I Holbergs gate midt i Oslo sentrum forbereder tre svartkledde herrer seg til eliteseriekamp – milevis fra arenaen der det skal spilles kamp. Fra disse skjermene overvåker de kampen sekund for sekund, i tett dialog med dommerteamet.

En har hovedansvaret for at VAR fungerer, en annen assisterer og en tekniker sitter parat til å hente frem situasjoner hvis det er en avgjørelse som bør sees nærmere på.

I bakgrunnen forteller dommersjef Terje Hauge om erfaringene noen runder etter innføringen av et system det er så mange meninger og sterke følelser knyttet til.

Han er ærlig om at ikke alle valgene har truffet hundre prosent i starten, og særlig ble den tredje serierunden vanskelig.

Men summa summarum er det liten tvil om at VAR allerede har gjort norsk fotball godt. «Linjemann-bingo» kan aldri bli mer rettferdig enn en mest mulig kunnskapsbasert avgjørelse. Når du får se arbeidet fra innsiden, er det vanskelig å se holdbare argumenter som taler mot at dommeren skal få ekstra hjelp med kvalitetssikring.

Mange forandringer kan være skremmende i starten, men så kommer det til et punkt der en ny standard blir normalisert og akseptert. Jeg blir mer og mer overbevist om at VAR blir som røykeloven, noe det var motstand mot en stund, men som det til slutt ble allment akseptert at gjorde samfunnet godt.

For fotballen handler jo dette om å luke ut den verste risikoen for at dommerfeil avgjør kamper, og under verdensmesterskapet i Qatar så vi tydelig hvor godt systemet kan fungere. At det har vært mye rar praktisering i England er jo ikke et bevis på at det er selve VAR som er feil, alt handler om hvordan det velges å anvende videodømmingen.

I Norge setter økonomien så langt grenser for hvor avansert teknologi som brukes og hvor mange kameraer som er i sving. Blant annet har ikke de norske VAR-dommerne samme detaljmuligheter til kvalitetssikring av offsidestreker som vi så i VM. Heller ikke har vi mållinjeteknologi, også det av rene kostnadshensyn.

Like fullt er det imponerende å få demonstrert på nært hold hvor god informasjon det er mulig å hente ut av skjermene.

En av de vanskeligste avveiningene handler om hvor listen skal legges før VAR griper inn og ber dommeren se på en hendelse på skjermen (OFR).

VAR-RØDT: Vålerengas Simen Juklerød får rødt etter taklingen av LSKs Magnus Knudsen, selv om dommer Kristoffer Hagenes ikke engang dømte frispark. VAR grep inn. Til høyre Lars Ranger.

Terje Hauge forteller at utgangspunktet har vært en høy terskel, for å sikre flyt i spillet og understreke at det er dommeren som bestemmer. Men erfaringen så langt viste at grensen måtte justeres noe av hensyn til spillernes sikkerhet. Fem runder inn var dommen at 2–3 nøkkelsituasjoner burde gitt rødt kort, blant annet da Markus Henriksen ble sparket i hodet, samt fire hendelser der det feilaktig ble valgt å ikke be dommeren sjekke.

Dessuten viser en analyse at tidsbruken for å sjekke en offsidesituasjon har ligget på 30 sekunder, mens det i snitt har tatt drøyt to minutter å vurdere om dommeren skal utføre en OFR. Så langt har det vært lite tilleggstid utløst av VAR-bruk.

Alt tyder på at vi vil få flere VAR-diskusjoner denne sesongen, og det er jo ikke så rart om en såpass stor forandring trenger tid på å sette seg ordentlig.

Noen miljøer vil neppe la seg overbevise uansett, men jo mer vant vi blir til at rettferdighet settes i høysetet, desto flere vil oppleve VAR som en naturlig del av spillet.

Det vil være positivt for norsk fotball, som har viktigere utfordringer å ta tak i enn å krangle om en utvikling som uansett hører den moderne sporten til.