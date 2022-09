Rosenborgs drømmeduo herjet med Viking: − En drøm å spille med Casper

(Rosenborg – Viking 4–1) Mens Viking slet i sommerens overgangsvindu, fant Rosenborg gull i danske Casper Tengstedt (22). Sammen med Ole Sæter (26) rundspilte Rosenborgs spissduo Viking.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For fire uker siden spilte Casper Tengstedt sin første kamp for Rosenborg. I løpet av de fire ukene har Rosenborg virkelig fått en superduo på spissplass, i dansken og Ole Sæter.

– Det er en drøm å spille med Casper. Vi leverer målpoeng hver for oss og sammen. Det fungerer veldig bra. Det er som hånd i hanske og den hansken er klistret på hånden med lim på innsiden. Det er umulig å skille oss, sier Sæter til Discovery+ etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

I august scoret Sæter tre mål og hadde én målgivende pasning i løpet av tre kamper. Tengstedt toppet det med fem mål og én målgivende pasning på fire kamper.

Sæter måtte stå over kampen mot Tromsø forrige runde med sykdom, men var tilbake hjemme mot Viking og scoret allerede etter 64 sekunder.

HERJER FOR ROSENBORG: Casper Tengstedt (skliende) og Ole Sæter har virkelig funnet tonen på topp for Rosenborg. Her fra kampen mot HamKam for to uker siden.

– Det er tungt, men jeg scorer på tunge dager også, så det går veldig fint, sa Sæter til Discovery+ om egen form i pausen.

Både han og Tengstedt scoret hvert sitt mål før pause, før de i den andre omgangen punkterte kampen med hvert sitt mål i løpet av de første fem minuttene – etter målgivende pasninger fra den andre parten av Rosenborgs nye drømmeduo.

Mai Traore reduserte like før slutt, men med 4–1 er Rosenborg er nå bare ett poeng bak Bodø/Glimt på sølvplass – før Lillestrøm på tredjeplass spiller borte mot Vålerenga senere søndag kveld.

– Det er tungt for alle. Det er tungt for klubben, det er tungt for alle sammen, sier Viking-spiss Sander Svendsen til Discovery+.

Viking har nå kun syv poeng ned til Sandefjord på kvalikplass med ni kamper igjen av sesongen.

SLITER: Sondre Bjørshol og Viking er inne i en tung periode.

Rosenborg har gjennom store deler av 2000-tallet hatt et svært godt tak på Viking. I 2005 vant Viking begge kampene mellom de to i serien, men så har det gått trått.

De neste 28 kampene endte med 20 Rosenborg-seirer og åtte uavgjorte kamper, før Viking igjen tok sin første seier mot Rosenborg på 15 år på hjemmebane høsten 2020. Siden det har de også vunnet ytterligere to kamper hjemme i Stavanger, men på Lerkendal har de ikke vunnet siden 16. mai i 2005.

Viking startet sesongen med fem seirer på de seks første kampene, sistnevnte kamp etter å ha snudd 3–0 til 3–4 borte mot Molde.

«Hittil har det fungert så godt at Viking seiler opp som en av de store favorittene til seriegullet 2022», skrev VGs kommentator Knut Espen Svegaarden i rundeoppsummeringen like etter.

Siden har Molde 16 kamper på rad (14–2–0) uten tap og er på vei mot suverent seriegull. Viking kunne feire 17. mai som serieleder, men har nå kun vunnet to av sine 13 siste kamper (2–4–7).

NYTT TAP: Viking har kun tatt ett poeng på de siste fem kampene.

I Stavanger har Viking-fansen uttrykt misnøye over at ikke Veton Berisha og Sebastian Sebulonsen har blitt skikkelig erstattet. Blant dem Viking i løpet av sommeren har vært i dialog med er Casper Tengstedt, som har herjet for et Rosenborg-lag som har spilt seg tilbake i medaljekampen de siste ukene.

Søndag var ikke Viking i nærheten av å kunne stanse dansken og spissmakker Ole Sæter. Allerede etter 64 sekunder banket Sæter ballen i mål og Tengstedt doblet noen minutter før pause, etter å ha driblet seg lekkert fri fra Viljar Vevatne.

– Viljar Vevatne ser ut som han burde tatt ut AFP (Avtalefestet pensjon) i den situasjonen. Casper Tengstedt ser mer ut som fremtidens mann, sa Discovery-kommentator Asbjørn Myhre etter scoringen.

LEKESTUE: Tengstedt scoret to mål i søndagens kamp. Ole Sæter og Viking-keeper Patrik Gunnarsson i bakgrunnen.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim sa til Discovery+ på vei ut til den andre omgangen at «vi sliter med det meste». Til den andre omgangen la Stavanger-laget om til en 3–5–2-formasjon for å speile Rosenborg, uten at det hjalp noe.

Kun 77 sekunder ut i omgangen fikk Sæter pirket ballen videre til spisskollega Tengstedt, som var iskald alene med Viking-keeper Patrik Gunnarsson. Tre minutter senere fortsatte Rosenborg overkjøringen da Sæter scoret sitt andre for dagen – assistert av Tengstedt.

En redusering fra Mai Traore i det 89. minuttet gjorde at det ble 4–1 til Rosenborg.