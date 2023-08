NYTT LANDSLAG: Disse deltok for Norge i fotball-VM for kortvokste. Øverst fra venstre: Brage Tønsager, Thomas Daae, David Pain, Emil Jonasdal Johannessen, Geir Atle Apeland, Ole Martin Årst (trener). Nederst fra venstre: Christina Wathne, Maria Kvalvaag, Fredrik Myrenget, Hedda Eliassen, Miriam Jasmin Rashid

Deltok i VM for kortvokste for første gang: − Veldig sterke historier

Søndag stilte Norge med lag for første gang til fotball-VM for kortvokste. Med seg hadde de ingen ringere enn tidligere landslagsspiller Ole Martin Årst (49) som trener.

– For å være ærlig har jeg mer sommerfugler i magen nå, enn da jeg selv spilte min første landskamp.

Det var ordene til den tidligere landslagsspilleren Ole Martin Årst i en prat med VG før mesterskapet.

I helgen som var og denne uken arrangeres World Dwarf Games for 8. gang – VM for kortvokste – i Köln i Tyskland. Denne gangen stilte Norge med lag i fotball. Det har aldri skjedd før.

– Det er bra kok. Det er et vanvittig bra arrangement, og veldig proft. Det kjennes ut som et veldig godt arrangert mesterskap, fortalte Årst.

At Norge stilte lag er et samarbeidsprosjekt mellom NRK, Teddy TV og Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK). I starten av 2024 begynner en TV-serie om gjengen kalt «Gigantene». Prosjektet begynte for ett år siden.

– Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å være landslagssjef. Det tente jeg umiddelbart på, og det angrer jeg ikke på. Det har vært et fantastisk år med enorm progresjon, konstaterte 49-åringen.

SJEF: Da Ole Martin Årst fikk tilbudet om å bli trener nølte han ikke med å takke ja.

Årst kunne fortelle at de er et lag på ti stykker, seks mann og fire damer.

– Noen hadde ikke spilt overhodet, andre har spilt litt. Flere spilte da de var yngre, men det er mange som ramlet utenfor idrett og aktivitet opp gjennom årene. En del av tanken er å ha fokus på inkludering, og at man får muligheten til å være en del av et lag og drive organisert idrett, forklarte Årst.

På søndag spilte Norge tre kamper i gruppespillet. Det ble ingen seier på det ferske landslaget denne gangen, men Årst understreker at resultatene ikke er det som betyr noe.

– Et helt rått år. En ting er fotballmessig, og utvikling, men mest av alt å bli kjent med menneskene og historiene deres. Mange av dem har noen veldig sterke historier jeg gleder meg til at folk skal få høre om, og at man skal få et annet syn å kortvokste. Jeg opplever, og har hørt, at man opplever mye stigma.

– Det er fantastiske mennesker med ulike egenskaper og vanvittig mange kvaliteter, poengterte den tidligere Tromsø-helten.

TROMSØ-HELT: Ole Martin Årst spilte for Tromsø i tre ulike perioder.

Tromsøværingen, som i en årrekke også spilte for flere belgiske klubber, flere belgiske klubber, Anderlecht (1997-1999), Gent (1999-2000) og Standard Liège (2003-2007).innrømmer at han selv ikke visste spesielt mye om mennesker som er definert som kortvokste.

– Helt ærlig visste jeg lite, og kanskje ingenting. Det har vært et år jeg har gått inn i med fullstendig blanke ark og åpent sinn.

– De er veldig åpne, de har masse selvironi og humor, og er som alle andre. Det har vært veldig befriende. Det har virkelig gjort noe med meg.

– Håper du dette er et eksempel til etterfølgelse?

– Veldig. Idretten skal være inkluderende, men det er ikke alltid så lett. Det er det vi prøver å synliggjøre.

– Mitt ønske er at vi skal fortsette. Jeg har definitivt lyst til å være med om jeg får lov til det, understreker Årst.