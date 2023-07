Kommentar

Ingen skam for Bakke

Geir Bakke er ny trener i Vålerenga.

Selvsagt ble det bråk da Geir Bakke gikk fra Lillestrøm til Vålerenga. Men det må faktisk være lov til å forholde seg til kontrakten han hadde på Romerike.

Få ting vekker så sterke følelser som når en sentral skikkelse forlater en klubb. Ekstra vondt er det å bli vraket til fordel for erkerivalen. Derfor var det omtrent like forutsigbart som at Bodø/Glimt leder Eliteserien, at det ville bli støy da Bakke hoppet over Norges mest betente fotballgjerde.

Kanari-fansen har brukt ord som «Judas», påstått at Bakke har «sviktet både klubb, by og fans» og bedt ham om å aldri vise seg igjen på Romerike.

Det er lett å forstå skuffelsen, og det setter unektelig en ekstra spiss på saken at treneren gikk til akkurat Vålerenga.

Selv visste Geir Bakke utmerket godt at valget var kontroversielt, men han tok det likevel.

Det var han i sin fulle rett til.

Noen kalde fakta er det greit å minne om i en opphetet debatt: Lillestrøm valgte å inngå en kontrakt med ham, som inneholdt en forutsetning om at han kunne kjøpes ut for tre millioner kroner.

Ifølge Romerikes Blad var den uten begrensninger på tidspunkt eller mulig ny klubb. Såvidt jeg kan forstå har klausulen blitt overholdt til punkt og prikke.

Er da Geir Bakke et etisk klanderverdig menneske?

Har han som arbeidstager brutt en moralsk kodeks når han gjennomfører noe han var enig med arbeidsgiveren om at var innenfor?

Det har jeg vanskelig for å forstå. Nok en gang ser sterke følelser ut til å blandes for mye inn i de saklige sidene av en fotballdiskusjon.

Denne saken handler ikke bare om gul versus blå, den handler også om respekten for inngåtte avtaler.

Geir Bakke var ansatt i Lillestrøm for å gjøre klubben best mulig, en jobb han har utført på utmerket vis. Han har aldri forpliktet seg til en livslang lojalitet til «Fugla», han har vært en arbeidstager i en periode av trenerkarrieren.

At det han har og har hatt reelle følelser for klubben fremstår troverdig, og Geir Bakke fremstiller seg selv som «både gul og blå». Men er det Bakkes følelsesliv som er det mest interessante her?

Om vi prøver å vurdere saken ørlite objektivt, handler kjernen om noe ganske så fargeblindt, nemlig spillereglene i arbeidslivet.

De gjelder også i fotballen.

Etter mitt syn er det vanskelig å skulle klandre Bakke for moralsk svikt fordi å ha valgt et annet sted å jobbe, selv om det er for en rival. Det har blitt gjort et poeng ut av at han valgte en jobb med bedre lønn. Men er det egentlig så rart? Hvor mange i ulike bransjer ville latt seg friste av bedre betingelser hos en konkurrent? Skal fotballen ha egne regler her?

Dessuten er det en side av saken av LSK sitter igjen med en god slump penger. Det er strengt tatt ikke så veldig synd på klubben i denne saken.

Det som vi kanskje bør snakke litt om, er at det kanskje går et skille mellom supportere og spillere/trenere hva gjelder hvilken langvarig lojalitet som kan kreves.

For fansen er det alfa og omega å «blø for drakta», men i hvilken tidshorisont er det mulig å fair å kreve den samme blinde kjærligheten fra alle som i en eller annen periode hever lønn i klubbene?

Her ser det ut til å råde en viss naivitet blant en del av de ivrigste supporterne på norske tribuner.

Kanskje bør vi ha litt mer forståelse for at kjærlighetsbåndene ikke er så tette som mange kunne ønske, i det som er en tidsavgrenset, betalt jobb for aktørene.

Både spillere og trenere kommer og går, tidvis med andre ting enn klubbemblemet øverst på prioriteringslisten.

Det er da heller ikke så uvant at trenere ender opp med å jobbe for rivaler gjennom en karriere.

Det er for eksempel mye å kritisere José Mourinho for, men det er liten grunn til å klandre ham for å ha vært innom både Chelsea, Tottenham og Manchester United på karriereveien. Selv hadde jeg Lars Tjærnås som trener i Stabæk. Jeg husker ham som helproff, og med en troverdig følelsesmessig relasjon til klubben. Han har også vært trener i Bærum, som den gangen var en erkerival.

Det gjør ham ikke til en sviker i noen retning.

Og dersom det skulle være noe illojalt i å reise, måtte vel Roy Hodgson vært fotballens minst trofaste, etter en karriere som favner 22 lag i åtte land siden 1976?

Nå skal Geir Bakke i gang i Vålerenga. Det er en jobb han kan gå i gang med uten å ha dårlig samvittighet. Den dagen sinnet roer seg litt i LSK, vil nok mange innse at partene faktisk kom ganske godt fra dette, alle sammen.

For Eliteserien blir det en spenningsbonus at vi får ekstra trøkk over neste møte mellom Lillestrøm og Vålerenga.

Det betyr ikke at Geir Bakke er en «bad guy» fordi han byttet beite.