OPPTATT AV HELSE: Norges kaptein, Maren Mjelde.

Får tilbud om «bekkenbunnscoach»: − Lærer ting jeg ikke var så obs på

AUCKLAND (VG) Chelsea-trener Emma Hayes røpte nylig at klubben har sin egen kvinnehelsetrener, og en bekkenbunnscoach. Nå forklarer Maren Mjelde hva det går ut på, og hvordan det hjelper henne.

Kortversjonen Chelsea FC har tatt i bruk ny ekspertise for å bedre forstå kvinnekroppens funksjoner i toppidrett. Trener Emma Hayes har ansatt en kvinnehelsetrener og en bekkenbunnscoach som hjelper kvinnelige spillere å forstå og håndtere menstruasjonssyklusen og andre kvinnespesifikke helseutfordringer.

Norge-kaptein Maren Mjelde sier disse tiltakene har hjulpet henne bli mer bevisst på egen kropp og helse. Hun sier hun skulle ønske hun hadde hatt mer kunnskap om dette da hun var yngre.

Bayern München-spiller Tuva Hansen støtter tiltaket og påpeker viktigheten av å forstå sammenhenger mellom syklus og fysisk yteevne. Vis mer

Norges kaptein, Maren Mjelde, møter VG etter den siste treningsøkten på Seddon Fields før det norske landslaget vender snuten mot den sørlige delen av nordøyen.

Landslaget skal til hovedstaden Wellington, der Japan lørdag står for dyst i åttedelsfinalen i VM.

Mjelde har malt neglene i de norske fargene, og på pekefingeren henger den berømte «Oura-ringen», som måler søvn og kroppstemperatur.

Det er kanskje ikke så rart at Chelsea-spiller Mjelde er opptatt av målinger.

For ikke lenge siden uttalte hennes klubbtrener, Emma Hayes, at klubben både har ansatt en kvinnehelsetrener og en bekkenbunnscoach.

Nå forklarer Mjelde hva det går ut på.

– Vi har mye forskjellig i Chelsea. Vi har en bekkenbunnscoach, en som har kontroll på menstruasjon og en som har kontroll på mat og helse, sier Norges kaptein og trekker på smilebåndet.

– Vi hadde en spiller som var gravid og som skulle gjøre comeback, som virkelig fikk spesialhjelp der, sier hun og sikter til bekkenbunnscoachen.

Hayes har sagt at: «bekkenbunnen din er episenteret for alt, spesielt hos en kvinnelig idrettsutøver», og sikter til at alt i kjernen er utviklet fra hvor robust et bekkenbunn er. Det skrev hun i en artikkel publisert hos The Telegraph.

Chelsea-treneren er opptatt av at man får mer informasjon om hvordan en kvinnelig kropp fungerer i toppidrettslivet, og dermed har klubben investert i ekspertise rundt temaet.

Mellom annet har klubben tatt i bruk programmer utviklet for å hjelpe spillere å håndtere ulike faser av menstruasjonssyklusen.

– Hvordan fungerer dette i hverdagen?

– Før jeg kom til Chelsea var det kanskje ting jeg ikke var så veldig observant på i forhold til egen helse, og kanskje i forhold til syklus, og hva som er bra å gjøre i de ulike ukene, sier Mjelde.

Mjelde informerer om at kvinnehelse-treneren, som heter Georgie Bruinvels, følger alle spillernes sykluser og har lært dem å kjenne etter om hva de trenger.

– For eksempel i hvilke perioder man sliter med trøtthet, man har slitne muskler, så er hun der og passer på at vi får i oss nok næring, nok vitaminer, og at vi gjør ulike øvelser som blir lagt opp til treningen, sier Mjelde.

Hun understreker at det er veldig spesifikt for hver enkelt, og at spillerne får veldig god oppfølging.

– De er aldri langt borte. Som med søvn her nede, så var jeg på telefonen med henne med en gang. Den er en som kjenner meg veldig bra, så det har hun hjulpet veldig godt med, sier Mjelde.

– Har noe endret seg etter at du begynte å følge med på dette?

– Det kan jo være litt irriterende å bli enda mer bevisst på sin egen kropp, men det er jo ofte en grunn til at man ikke sover like godt, eller hvorfor man er mer trøtt. Da handler det om å spise nok god mat i forhold til hvilke perioder man er i, sier Mjelde.

Hun mener at hun har lært seg selv å kjenne på et helt nytt nivå.

– Jeg er blitt mye mer bevisst på egen kropp, hva jeg trenger, og lytte til kroppen. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer peiling på det da jeg var yngre, og kunne styrt treningen ut fra det, sier Mjelde.

SLET MED ENDOMETRIOSE: Bayern München-spiller Tuva Hansen opplyser om at hennes klubb har tatt tilsvarende grep.

Bayern München- og Norge-forsvarer, Tuva Hansen, hyller Chelseas grep. Hun har selv vært åpen om sine problemer med sykdommen endometriose. endometriose. Endometriose er en tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren (endometrium) vokser utenfor livmorhulen. Blant de som blir henvist til spesialist på grunn av kroniske bekkensmerter, er det sett at opptil sju av ti har endometriose. Kilde: NHI

– Jeg tror det er veldig viktig at man har fokus på det, for man ser at mange ryker korsbåndet og lurer på om det har sammenheng med syklus, sier hun.

Hansen opplyser at Bayern München har fysiske trenere som overvåker syklusen til spillerne, og at de også har en spesialist på endometriose.

– Det er viktig å følge med på syklusen. Hvordan treningen er lagt opp, og forholdet til kropp. At man lærer seg selv å kjenne, som for eksempel hvorfor man har vondt i lysken hver fjerde uke. Og timing, at du tar hensyn så du ikke går på en smell, sier Hansen.