GIKK AV: Boris Johnson og kona Carrie da han gikk av som statsminister og de forlot Downing Street nummer 10 i september 2022.

Nye avsløringer om Boris-regjeringen og Newcastle-oppkjøpet

Boris Johnson uttalte at den britiske regjeringen på ingen måte var involvert i salget av fotballklubben Newcastle til Saudi-Arabia. Nå kommer nye opplysninger på bordet.

Det er The Athletic som har fått tilgang til en rekke e-poster der regjeringen omtaler Saudi-Arabias interesse for Newcastle. I begynnelsen av oktober 2021 ble det kjent at Saudi-Arabias statlige investeringsfond hadde kjøpt Premier League-klubben for 300 millioner pund, som tilsvarer 3,9 milliarder kroner etter dagens kurs.

Nå viser det seg at Downing Street nummer 10 var redd for at forholdet til Saudi-Arabia ville ta skade om kjøpet gikk i vasken, skriver nettavisen.

De har skaffet seg 59 sider med eposter, som blant annet viser at Johnson-regjeringen vurderte at det ville være en «umiddelbar risiko» for Storbritannias forhold til Saudi-Arabia om det ikke ble noe av salget.

– Epostene ser også ut til å vise at det britiske utenriksdepartementet presset på for å polere bildet av Saudi-Arabia, heter det i The Athletic-artikkelen.

Johnson uttalte til parlamentet, da han var statsminister, at «regjeringen var aldri involvert i forhandlingene om oppkjøpet».

OMDISKUTERT: Kronprins Mohammad bin Salman.

Verken Boris Johnsons talsmann eller den nåværende regjeringen vil kommentere opplysningene som nå kommer fram overfor avisen. Boris Johnson satt som statsminister fra 2019 til 2022.

Saudi-Arabias mektige kronprins, Mohammad bin Salman, er også styreleder for fondet som kjøpte Newcastle. Det er tidligere rapportert at han sendte private telefonmeldinger til Boris Johnsen der han advarte om at det kunne få økonomiske konsekvenser for Storbritannia hvis Premier League motsatte seg overtakelsen. The Athletic kan også avsløre en avtale mellom daværende statsminister Theresa May og Mohammed bin Salman om hvor mye fondet skulle investere i Storbritannia.

– Dette viser hvor mye penger som sto på spill for den britiske økonomien, skriver The Athletic.

Premier League godkjente Saudi-Arabias overtakelse av Newcastle etter å ha mottatt det de beskrev som «juridisk bindende forsikringer» at den saudiske staten ikke ville kontrollere klubben.

STYRELEDER: Mohammad bin Salman har satt inn Yasir Al-Rumayyan som styreleder i Newcastle.

Siden overtakelsen har det saudi-arabiske investeringsfondet brukt 4,7 milliarder kroner i klubben og signert dyre spillere som Alexander Isak fra Real Sociedad, Anthony Gordon fra Everton og Bruno Guimaraes fra

Lyon.

Newcastle kjemper nå om en topp 4-plassering som kan Champions League-plass neste sesong.