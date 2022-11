Kommentar

Det umulige spørsmålet

HVEM ER BEST?: Lionel Messi startet VM med en nedtur mot Saudi-Arabia. Cristiano Ronaldo kunne glise etter å ha blitt historisk mot Ghana.

DOHA (VG) (Portugal-Ghana 3–2) Cristiano Ronaldo gjør det neimen ikke enkelt å slå seg til ro med at Lionel Messi er tidenes største fotballspiller.

Noen øyeblikk kommer til å sitte i minnet for alltid. Et slikt inntraff etter en time her på «Stadion 974» i Doha. På et anlegg bygget av containere var Cristiano Ronaldo akkurat så slu som han er kjent for.

Straffesparket var ikke det klareste og keeperen gjettet riktig, men «CR7» vet nøyaktig hva han skal gjøre når det kreves av ham.

Det kontante sparket på ballen sendte ikke bare Portugal i føringen mot Ghana. Det ga også Ronaldo-fansen et slående argument i debatten om hvem som er «geita» i internasjonal fotball (GOAT, «Greatest Of All Time»), en tvekamp portugisieren og hans argentinske nemesis har hatt gående i evigheter.

Nå har Ronaldo sørget for at han troner alene på en temmelig spesiell statistikk, å score i flest VM-sluttspill.

Det er litt uvirkelig at vi må tilbake til 2006, og en kamp mot Iran, for å finne portugiserens aller første VM-scoring. Deretter har han scoret i 2010, 2014 og 2018, før han altså nå sørget for at tallet er fem.

Lionel Messis mål mot Saudi-Arabia, hvor lite det enn hjalp, var det fjerde verdensmesterskapet han har scoret i. Han er dermed i selskap med Miroslav Klose, Uwe Seeler og Pelé. Men siden dette er karrierens siste VM, kommer Messi aldri til å ta igjen Ronaldo på den statistikken.

Å sammenligne disse spillerne blir en tallgymnastikk det ikke finnes noen fasit på, fordi det er så avhengig av hva men vekter. Men siden både Ronaldo og Messi mangler VM-gullet, vil det nok for mange være tungen på vektskålen dersom en av dem skulle få det til på siste forsøk her i Qatar.

Etter én unngagjort kamp hver er det ingen tvil om hvem som er best i gang, men helle ikke Portugal har fremstått blant de aller skarpeste landene så langt. Til det var for store deler av matchen mot Ghana slapp, sammenholdt med hva Frankrike og Spania har gitt oss de siste dagene.

Men da det først tok fyr, ble det virkelig fart i et oppgjør Pourtugal til slutt vant 3–2. Faktisk kunne Ghana utlignet helt på tampen, men det ble ryddet unna.

Hvis man et øyeblikk glemmer rekordstasen og prøver å se objektivt på Ronaldos første opptreden her i Qatar, var den godkjent uten å være blendende.

Det er ingen tvil om at aksjonsradiusen ikke er som den var, selv om de fleste unggutter fortsatt vil misunne ham spensten. En dårlig touch og en heading som skle av skallen, gjorde at to gode muligheter var misbrukt før kvarteret var spilt. Et annullert mål og en misbrukt mulighet som uansett var offside, stod også på menyen før han gikk av etter 88 minutter.

Uansett må det ha vært godt å få en slik start, etter at exiten fra Manchester United stjal overskriftene midt i de siste forberedelsene.

Fortsatt lever gulldrømmen i beste velgående for spissen, som også spiller for egen klubbfremtid. Spekulasjonene er i gang, med alt fra USA til Saudi-Arabia blant det som slenges ut som muligheter. Men fortsatt vil nok VM-innsatsen påvirke valgmulighetene fremover.

Det vil også vurderingen av om det er ham eller Messi som står igjen som den største. Jeg har mistet oversikten over hvor mange ganger jeg har ombestemt med om det temaet.

Akkurat nå er spørsmålet helt umulig å besvare.