UNITED-spiller: Maria Thorisdottir. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Endelig får kvinnene oppfylt drømmen om Old Trafford

Manchester Uniteds kvinnelag startet opp for snaut tre år siden. Nå skal de for første gang slippe til i «Drømmenes teater», Old Trafford. Det er omtrent 100 år siden sist det var klubbfotball for kvinner her.

Publisert: Nå nettopp

Her er våre oddstips!

Vanligvis holder Manchester Uniteds kvinnelag til på Leigh Sports Village. Trener Casey Stone skriver i programmet til lørdagens kamp mot West Ham at de nå både trener på Manchester Uniteds kjente treningsanlegg Carrington og altså for første gang skal spille sin hjemmekamp på Old Trafford.

Men naturlig nok blir det uten publikum til stede i disse corona-tider.

Fredag er det Eurojackpot: 234 mill. Her kan du spille før kl. 19.00!

Da var det noe ganske annet den 9. januar 1921, sist det ifølge Forbes var klubbkamp for kvinner på Old Trafford. De forteller om et lag fra Preston, Dick, Kerr Ladies som møtte Bath Ladies foran minst 25.000 tilskuere.

– Jeg er sikker på at supporterne er skuffet over at de ikke kan være til stede denne gang. Men neste gang skal vi sette rekord for fotballkamper for kvinner i dette landet, skriver trener Casey Stone i programmet.

les også Denne tabellen gir Solskjær & co godt håp om trofeer

– Hvis det er en klubb som kan klare det, så er det denne, fastslår hun.

Men Maria Thorisdottir og de andre United-spillerne er hardt presset: Skal de klare topp 3, som gir Champions League-plass?

Tapet for Arsenal sist betyr at United er avhengig av at London-klubben avgir poeng resten av sesongen. Per nå har United 35 poeng på 17 kamper og Arsenal 32 poeng på 16 kamper. Arsenal er suverent best på målforskjell.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du teste vinnerlykken!

– Det var skuffende. Jeg vil ikke si at vi spilte dårlig, men vi må skape sjanser og vi må omgjøre sjansene i mål, fastslår Casey Stoney i sin spalte i programmet.

– Vi hadde to dager fri etter Arsenal-kampen for å reflektere over den. Men spillerne var sinte. Nå må vi gjøre det sinnet om til gode prestasjoner og scoringer, og sørge for at vi kan kontrollere det vi kan, uttalte Stone på en pressekonferanse denne uken.

les også Ny forskning: Kvinner med høy BMI er lønnstapere

Hun bagatelliserte Old Trafford-debuten:

– Som klubb er det et stort steg, men for meg som trener er det grønt gress, hvite linjer og to mål. Jeg er mest interessert i å få en seier, sa kvinnelagets svar på Ole Gunnar Solskjær.

– Men for spillerne er det selvfølgelig et stort øyeblikk å kunne gå ut på Old Trafford og spille der.

les også «25 under 25»: Likestilling krever forskjellsbehandling

VG-tips: Manchester Utd. - West Ham

* Manchester United Women holder i tredjeplassen og har syv poeng opp til tabelltopp Chelsea. Det er ikke til å komme unna at det har vært en strevsom etterjuls-periode for Manchester-klubben med fire tap på syv siste ligakamper. Sist ble laget påført et 0-2-bortetap for tabellfirer Arsenal. Hjemmelaget har fire forfall.

* West Ham United Women sliter på bunnplassen, og har kun vunnet to av 15 ligamatcher. Kun to poeng er plukket på seks seneste oppgjør (0-2-4). Sist fikk hovedstads-laget snudd 0-1 til 2-1 hjemme mot Birmingham City - bare for å slippe inn et mål fire minutter på overtid (2-2).

* 1,10 i hjemmeodds er intet kanonbud, men dette er en kamp som et hjemmelag som kjemper om Champions League-kvalikplass bare skal vinne. Spillestopp er kl. 12.25 på lørdag.