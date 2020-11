Kommentar

Det evige talentet

Av Knut Espen Svegaarden

FULL INNSATS: Mats Møller Dæhli – alltid med full innsats i alt han gjør. Foto: Bjørn S. Delebekk

Da Mats Møller Døhli (25) spilte treningskamp for Manchester United som 15-åring, ble han tatt av banen etter et kvarter. Hverken han eller moren Mette skjønte noen ting. Hvorfor hadde de da reist den lange veien for så lite?

Møller Dæhli fikk beskjed om å gå og skifte. Da han kom ut igjen, i sivile klær, satt klubbledelsen klar med kontrakten: De hadde tatt ham av banen så ikke speidere for andre klubber skulle få se mer av ham.

Manchester United hadde bestemt seg: Dette talentet måtte de sikre seg.

Halvannet år senere, 17 år gammel, ble han kåret til sesongens beste unge spiller i Manchester United, i konkurranse med spillere som Andreas Pereira og Adnan Januzaj.

Alt så lyst ut. Talentet var i ferd med å slå til for fullt, og det har det – i hvert fall delvis – gjort.

Men det er liksom noe ufullstendig over Mats Møller Dæhlis fotballkarriere. På mange måter var han Per-Mathias Høgmos pioner på landslaget: Møller Dæhli var den unge, blonde tenåringen som Høgmo skulle bygge landslaget sitt rundt. 18 år og 259 dager gammel fikk han sin debut på A-landslaget, en halvtime mot Danmark i Høgmos tredje kamp som landslagssjef.

«Han er et av de største talentene i europeisk fotball,» sa Ole Gunnar Solskjær – og hentet Møller Dæhli fra Molde til Cardiff og Premier League. Da sto han allerede med 11 A-landskamper og var blitt den nøkkelspilleren Høgmo håpet på.

Igjen så alt lysere enn lyst ut.

Samtidig, ni måneder etter Møller Dæhlis debut på A-landslaget, i august 2014, debuterte Martin Ødegaard – før han hadde fylt 16 år. Ødegaard tok på et vis over Møller Dæhlis rolle som den «nye unge» generasjonen. Av romkameratene var det plutselig Ødegaard som var den alle ville se på og høre om.

Og siden 2014 har Mats Møller Dæhli kun startet fire landskamper for Norge. Andre unge spillere har kommet inn, Møller Dæhli har hatt skadeproblemer, har byttet klubb opptil flere ganger – og til slutt falt han helt ut av landslagstroppene til Lars Lagerbäck.

Det så ut som han skulle bli stående med sine 23 A-landskamper for Norge.

Men på mange måter var det Mats Møller Dæhli som brøytet veien for den nye generasjonen, Ødegaard, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland. 18 år gammel viste Dæhli at det ikke var for tidlig. 18 år gammel viste han at Norge har talent.

Og derfor er det litt ekstra godt, og fortjent at denne gutten nå får en uventet mulighet. Som den desidert mest rutinerte landslagsspilleren kan han fort være den som leder Norge ut mot Østerrike onsdag kveld, nøyaktig et år etter sin siste landskamp (borte mot Malta), og syv år og tre dager siden han fikk debuten sin.

Samtidig havner Mats Møller Dæhli fort i gryten for de uheldige; de som blir stående med 24 A-landskamper, en kamp unna gullklokken. Den listen av kjente fotballnavn begynner å bli lang: Tar vi med Møller Dæhli så teller lista i øyeblikket åtte mann: Kjeld Kjos, Ola Dybwad Olsen, Arne Dokken, Erland Johnsen, Frank Strandli, Tommy Svindal Larsen – og Sander Berge.

Ulempen for Møller Dæhli er lite spilletid i høst. Han spilte en halvtime, kom ironisk nok inn for landslagskollega Kristian Thorstvedt i en kamp for Genk 28. september.

Samtidig: Vi trenger den lille rutinen vi kan finne til landskampen mot Østerrike.

Norge trenger Mats Møller Dæhli.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 16.11.20 kl. 22:58