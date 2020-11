COMEBACK? Morten Gamst Pedersen spilte 83 kamper med det norske flagget på brystet. Her avbildet under en vennskapskamp mot Sør-Korea i 2006. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

«Gamsten» melder seg klar for landslagscomeback: − Hadde vært utrolig morsomt

Han har ikke representert Norge siden 2014, men nå, når det norske landslaget trenger «nødløsninger» som mest, melder Morten Gamst Pedersen (39) seg klar for et sensasjonelt comeback.

– Det er jo ikke jeg som tar avgjørelsen, men hadde «Perry» (Per Joar Hansen, assistenttrener for det norske landslaget journ.anm.) ringt, så hadde det vært utrolig morsomt. Og jeg er i så fall klar, sier Morten Gamst Pedersen på telefon til VG.

– Det hadde vært sensasjonelt, men det er en spesiell situasjon. Alt er spesielt nå.

Morten Gamst Pedersen Født: 8. september 1981 Posisjon: Midtbanespiller Landskamper: 83 Landslagsdebut: 18. februar 2004 mot Nord-Irland Siste landskamp: 9. september 2014 mot Italia Landslagsmål: 17 Klubber: Tromsø, Blackburn Rovers, Karabükspor, Rosenborg, Alta. Vis mer

Mannen med den dødelige venstrefoten, best kjent som «Gamsten», har rukket å bli 39 år, men han spiller fortsatt aktivt, for Alta i PostNord-ligaen. Han debuterte for det norske landslaget i en privatlandskamp mot Nord-Irland i 2004. Han scoret to mål i sin første landskamp, og fikk totalt 83 kamper med flagget på brystet.

Nå kunne han tenke seg å spille den 84. – seks år etter den forrige.

DRØMMEDEBUT: Morten Gamst Pedersen debuterte med to scoringer for Norge i 2004. Her hamrer han inn sitt første landslagsmål i en kamp som til slutt endte med norsk 4–1-seier. Foto: Tor Richardsen

Mulig «nødlandslag»

Om han i det hele tatt får muligheten er fortsatt i det blå. Det ha vært noen hektiske, kaotiske og dramatiske dager for det norske landslaget og Norges Fotballforbund.

Det hele startet onsdag tidligere denne uken, da Norges planlagte privatlandskamp mot Israel ble avlyst etter at en israelsk landslagsspiller testet positivt for coronaviruset.

To dager senere, fredag, fikk visekaptein Omar Elabdellaoui påvist coronaviruset. Det førte til at Norges Nations League-kamp mot Romania søndag ble avlyst.

Kommende Onsdag skal det norske landslaget etter planen møte Østerrike på bortebane, og den kampen kan fortsatt bli spilt. NFF vurderer å stille med et «nødlandslag» – bestående av spillere som ikke allerede er i den norske landslagstroppen.

NFF er i gang med å kontakte spillere til et «nødlandslag».

«Gamsten» presiserer overfor VG at «det vi gjør nå er å fantasere», men legger ikke skjul på at det frister.

– Jeg hadde stilt opp, tatt karantenen og alt som hører med. For all del, jeg har respekt for coronaviruset. Men det hadde jo vært utrolig morsomt.

–Hadde ikke gjort meg bort

Gamstens 83. og (foreløpig) siste landskamp kom i et 0–2-tap for Italia i 2014. Han legger ikke skjul på at han savner landslagsfotballen.

– Har man vært en del av det er det ingenting som er morsommere. Men jeg er jo i slutten av min fotballkarriere, jeg har kanskje bare fem-seks år igjen, sier Gamst Pedersen, og ler godt.

– Jeg har vært superheldig og fått oppleve veldig mye på banen. Det er en drøm for mange, og langt fra alle får den oppfylt. Det å spille internasjonale kamper, å møte de beste … Det er artig. Det er noe ekstra.

Men hva kunne «Gamsten» bidratt med dersom han hadde fått sjansen for et «nødlandslag» mot Østerrike?

– Jeg har i hvert fall mye rutine. Det er det ingen tvil om. Venstrefoten fungere fortsatt bra, og fotballforståelsen min er god. Men det er klart, det er mange andre, gode spillere som har mye å bidra med, sier han.

– Men man blir løftet av å ha gode spillere rundt meg, så jeg hadde ikke gjort meg bort, tror jeg, legger han til.

Han er imidlertid klar over at spranget fra nivå tre i Norge til landslagsfotballen er stort.

– Det er jo et sprang, det er det ingen tvil om. Men om de ringer, så ... Herregud, hvorfor ikke?

HOLDER DET GÅENDE: Morten Gamst Pedersen, her under en trening med nåværende klubb Alta i Finnmarkshallen. Foto: Terje Mortensen

Det sies at alder bare er et tall, og «Gamsten» sier at kroppen fortsatt fungerer bra. Og han lar seg – som så mange andre – inspirere av det jevngamle Zlatan Ibrahimovic driver med i Serie A.

– Han er et unikum. Det han holder på med er helt sinnssykt. Han er en hærfører og har en aura rundt seg.

– Kropps- og treningsmessig har vi mange likheter. Altså, vi har ulik kroppsbygging, men jeg tror vi begge har fått mye igjen av arbeidet som har blitt gjort utenfor banen, sier «Gamsten».

En veteran som er klar for å hjelpe landslaget dit – dersom telefonen ringer.

DEN SISTE KAMPEN: Morten Gamst Pedersen avbildet under kampen mot Italia i EM-kvalifiseringen i 2014. Det ble hans siste landskamp. «Gamsten» står helt til venstre. Per-Mathias Høgmo, Mats Møller Dæhlie og Omar Elabdellaoui er også på bildet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: 15.11.20