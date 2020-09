Ancelotti har fått sving på Everton – beste ligaåpning på 27 år

(Crystal Palace-Everton 1–2) Carlo Ancelotti (61) har vunnet titler i alle de fem største fotballnasjonene. Nå kan det se ut som hans erfaring og klokskap er det som får sving på den gamle storheten Everton.

Ancelotti lyktes i Italia med Milan, i England med Chelsea, i Spania med Real Madrid, i Tyskland med Bayern München og i Frankrike med PSG. 21. desember i fjor siden tok han fatt på sin, kanskje tøffeste utfordring: Ta en gammel storhet som Everton til toppen av engelsk fotball igjen.

Han har i hvert fall startet bra, virker å ha kjøpt klokt – og han har satt sammen et lag som virker balansert og solid.

Vi må tilbake til 1995 for å finne Evertons siste trofé, FA Cupen vunnet med Joe Royle som manager. Og vi må tilbake til 1987 for å finne den siste ligatittelen, da med Howard Kendall som manager. Det er faktisk også 15 år siden Everton var inne på «topp fire», i 2004/05-sesongen.

Alt er blitt «lenge siden» i den mørkeblå delen av Liverpool. Men Ancelotti har klart å påvirke dette Everton-laget på de ni månedene han har hatt jobben: Med seieren over Crystal Palace vant han sin 13. kamp på 26 forsøk, en seiersprosent på 50 altså. Og kun en Everton-manager har bedre tall akkurat der – nevnte Kendall med 54 prosent, i sin første periode som manager, fra 1981–87.

«Early days» kaller engelskmennene det. Men for Everton-supporterne, og Everton som klubb, er det faktisk sjelden å se laget vinne de tre første kampene i en ligasesong. Faktisk er det første gangen Everton har klart dette siden 1993 – og det er kun sjette gangen siden de rykket opp i den øverste divisjonen i 1954.

Bare Arsenal har vært lengre sammenhengende i den øverste divisjonen enn Everton, som faktisk kun har fire sesonger totalt på nivå to i det engelske ligasystemet, resten på det øverste nivået. Kun to nedrykk er det blitt gjennom hele historien. Det er færrest av samtlige lag.

Dominic Calvert-Lewin scoret sitt femte mål på tre kamper, med åpningsgoalen sin mot Crystal Palace. Da var det spilt 10 minutter, og Calvert-Lewin scoret fra kloss hold etter et vakkert angrep regissert av James Rodríguez og Séamus Coleman.

At Everton har toppscoreren i ligaen hører også til sjeldenhetene. Den siste Everton-spilleren som klarte det, var Gary Lineker i 1985/86 (30 mål). Så Everton-navnet, både på toppen av poengtabellen og scoringstabellen, det er verdt å feire for Everton-fansen.

Det måtte en omdiskutert hands-avgjørelse til for at Everton skulle klare alle tre poengene for tredje gang. Men dommeren dømte, etter å ha sjekket, og han mente at Joel Ward hadde handset.

Richarlison satte straffesparket sikkert i mål, til 1–2 på scoringstavlen – og Everton holdt unna tross et sterkt Palace-press den siste halvtimen.

PS! Sist gang Everton vant de tre første ligakampene, i 1993/94, holdt det på å gå skikkelig galt. Everton endte som nummer 17, to poeng fra nedrykk.

