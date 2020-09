Juan Mata i hovedrollen da Manchester United slo Brighton i ligacupen

(Brighton - Manchester United 0–3) Kun tre av 22 spillere fikk «fornyet tillit» fra lørdagens seriekamp mellom de samme lagene. Juan Mata (32) var blant de nye fjesene som takket og bukket da han fikk sjansen.

– Super prestasjon fra Mata. Det var han som styrte spillet vårt, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports.

Spanjolen både skaffet og slo frisparket som førte til United-ledelse, før han selv satte inn gjestenes andre mål.

I en regntung og sjansefattig kamp sikret han dermed avansement i Carabao Cup for Ole Gunnar Solskjær & co, som gjorde mange endringer på laget i det tette kampprogrammet.

For andre gang på fire dager var Brighton motstander på samme bortebane.

Kun Victor Lindelöf var igjen fra det dramatiske oppgjøret mot Brighton lørdag. Også Brighton-manager Graham Potter gjorde ni endringer for gjestene.

– Vi viser i dag at alle er klare for å spille, sier Juan Mata til Sky Sports.

Det var Scott McTominay som stanget inn det første målet, før Juan Mata altså doblet ledelsen.

SENTRAL: Juan Mata var involvert i det meste da Manchester United tok seg videre mot Brighton i ligacupen onsdag. Foto: ANDY RAIN / POOL

Da spanjolen doblet ledelsen hadde Marcus Rashford og Paul Pogba entret banen for gjestene.

– Vi ville ha ham inn de siste 25 minuttene for å få litt minutter og kamptrening i beina, sier Solskjær om å ha byttet inn Pogba.

Sistnevnte var svært delaktig i at ledelsen ble økt til 3–0. Franskmannen feide av gårde et hardt skudd, som gikk via ryggen til nederlandske Joel Veltman og i mål.

INNBYTTER: Paul Pogba blir gratulert av Juan Mata etter å ha satt inn 3–0 på et frispark, som trolig blir kreditert som et selvmål. Foto: ANDY RAIN / POOL

Brighton hadde imidlertid en kjempesjanse ved belgiske Leandro Trossard på stillingen 0–1, men andrekeeper Dean Henderson vartet opp med en feberredning.

Dermed er Manchester United klare for kvartfinalen i ligacupen.

Det er også deres overmenn fra fjorårets utgave av samme turnering.

Etter å ha fått juling mot Leicester i helgen, sendte Pep Guardiola utpå et solid mannskap i borteoppgjøret på Turf Moor. Raheem Sterling scoret to mål og sendte City opp i en komfortabel ledelse.

Det siste av Sterlings mål ble assistert av Ferran Torres, som litt senere scoret sitt første mål for Manchester City. Dermed er de klare for kvartfinale i Carabao Cup.

Man City har siden september 2013 vunnet 32 av sine 36 siste kamper i ligacupen, med en målforskjell på imponerende 95-25.

Også Everton tok seg videre etter en solid 4–1-seier over West Ham, mens Newcastle røk ut på straffer mot League Two-klubben Newport County.

Fra før er Tottenham i kvartfinalen etter gårsdagens straffespark-triumf mot Chelsea, mens de tre siste kampene i åttedelsfinalen spilles torsdag.

