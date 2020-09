LEIPZIG-TRENEREN: Julian Nagelsman Foto: DAVID RAMOS / POOL

Leipzig-treneren fikk Sørloth-spørsmål: – Vi jobber med et par-tre kandidater

Julian Nagelsmann (33) bekrefter at Alexander Sørloth (24) fortsatt er interessant for RB Leipzig.

For mindre enn 10 minutter siden

Leipzig-treneren møtte pressen to dager før laget hans åpner Bundesliga hjemme mot Mainz.

Et av spørsmålene dreide seg naturlig nok om Alexander Sørloth, som har vært sterkt ryktet til klubben den siste tiden.

– Hvor er Alexander Sørloth og når får vi se ham i RB Leipzig-drakt? lød spørsmålet.

– Jeg vet ikke hvor han er. Jeg er ikke faren hans. Jeg vet ikke hvorfor han skulle vært her, han har ikke noe kontrakt her, svarte Nagelsmann.

– Jeg sa sist uke at han er en interessant spiller. Vi jobber fortsatt med et par-tre kandidater, og han er en av dem.

Onsdag denne uken fikk VG opplyst at den norske angrepsspilleren var på vei til Tyskland og Leipzig sammen med sin agent Mike Wivestad for å slutteføre en avtale med den tyske klubben.

Sørloth har vært på lån fra Crystal Palace til tyrkiske Trabzonspor det siste året. Trønderen har hatt stor suksess i Tyrkia med 33 mål i cup og serie.

Trabzonspor-trener Eddie Newton uttalte seg om en Sørloth på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Vi har gjort alt vi kan for at Sørloth skal være her en sesong til. Han har bestemt seg og han ønsker å gå en annen vei. Når du har en spiller som har bestemt seg, så er det ikke verdt å beholde ham. Hjertet hans er ikke her. For meg må spillerens hjerte være her. Han må selv ønske å være her. Hvis ikke må vi la ham gå og finne en erstatter, sa Newton.

Presidenten i den tyrkiske klubben skal ha uttalt at han er villig til å la den norske spissen gå for 320 millioner kroner. Om det blir kjøpssummen for Sørloth, blir 24-åringen den dyreste spilleren i Leipzigs historie.

Ifølge Transfermarkt har klubben aldri betalt mer enn 21 millioner euro for en spiller. Det dyreste kjøpet til klubben er den spanske playmakeren Dani Olmo, som ble hentet fra kroatiske Dinamo Zagreb.

Publisert: 18.09.20 kl. 13:47