NULL SPILL: Breddesesongen for seniorfotballen er endelig avlyst. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF kritisk til myndighetene: – En vond dag

Sesongen er avlyst for breddefotballen på seniornivå. Norges Fotballforbund er svært kritiske til at myndighetene ikke har åpnet for kontaktspill mellom voksne. Foreløpig vet ingen hva som skjer med nedrykk fra toppfotballen.

Oppdatert nå nettopp

– Definitivt en vond dag. 50.000 av våre medlemmer kan ikke drive aktivitet på vanlig måte samtidig som store deler av fotballen er åpnet innenfor vanlige smittevernregler. Fotballen har vist strålende resultater i forhold til smittevern, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

– En befrielse. En lettelse, beskriver Hallgeir Finbråten - trener og markedssjef i 4. divisjonsklubben Voss. Han mener senior bredde burde ha vært startet opp 1. august. Finbråten sier det har vært feil i stedet å åpne for «kjøp av bacon i Sverige og badeferie i Spania».

– Men dette var en riktig avgjørelse å ta nå. Siden i begynnelsen av april har vi vasket baller, holdt avstand og lojalt drevet corona-trening. Få steder har vært tryggere i forhold til pandemien, sier Finbråten som spilte ni sesonger aktivt på toppnivå for Lyn og HamKam.

Bjerketvedt følges opp av fotballpresident Terje Svendsen i fredagens pressemelding.

les også Uenigheter og D-dag i breddefotballen: – Har faktisk et håp

– Helsemyndighetene har selv fastslått at vanlig kontakttrening i fotball utgjør lite smittefare, noe som også underbygges av forskning og undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Smittevern er viktig, men det er også viktig med god fysisk aktivitet. Inaktivitet og frafall er en stor helseutfordring. La oss sammen finne gode løsninger for kontakttrening for alle nå, slik at vi får levedyktige klubber til beste for norsk fotball og lokalsamfunn over hele Norge, sier Svendsen.

– Det få tilfeller fra fotballen gjennom disse månedene. Vi har prinsipielt forståelse for at regjeringen følger et likhetsprinsipp, men på grunn av de gode resultatene hadde vi et håp om at vi nå ville få en åpning for kontakt igjen, sier Bjerketvedt.

Seriespillet fra nivå fire og nedover fra herrer og fra nivå tre for kvinner er avlyst for sesongen 2020, men fotballforbundet vil likevel fortsatt jobbe for å få åpnet for kontakttrening og kamper så fort som mulig.

les også Coronatall overrasker: Flere klubber opplever vekst

– Det ryker et helt år for den voksne bredden. Vi har allerede sett slitasjen. Det har vært vanskelig for klubber og trenere og motivere spillerne for den tilrettelagte treningen, sier generalsekretæren.

Han har forståelse for dem som mener at sesongen burde ha vært avlyst tidligere enn 18. september.

– Jeg kan ha forståelse for det, men jeg tenker at det ikke kan være fotballforbundets oppgave å avlyse aktivitet. Så lenge det er håp og mulighet så har vi jobbet for å få sesongen gjennomført. Men når det ikke kom noe signal denne uken så vi dessverre suspendere sesongen.

Det er foreløpig uklart hva som skjer med nedrykk fra Obos-ligaen for herrer og 2. divisjon kvinner nå som ingen lag rykker opp fra breddefotballen.

les også Covid-19 kan forsterke skrekktall: Har mistet 2338 lag

– Et viktig spørsmål som ikke er avklart ennå. Styremøtet i NFF var torsdag kveld og vi trenger å involvere interesseorganisasjoner og kretser, sier Bjerketvedt.

Han utelukker ikke at det kan bli nedrykk. Det betyr i tilfelle at for eksempel eliteserien/1. divisjon på herresiden kan komme til å inneholde færre lag neste sesong.

Publisert: 18.09.20 kl. 11:04 Oppdatert: 18.09.20 kl. 11:23