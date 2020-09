NULL SPILL: Breddesesongen for seniorfotballen er endelig avlyst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Giske reagerer på avlyst breddefotball: – Helt uforståelig

Sesongen er avlyst for breddefotballen på seniornivå. Norges Fotballforbund er svært kritiske til at myndighetene ikke har åpnet for kontaktspill mellom voksne. Foreløpig vet ingen hva som skjer med nedrykk fra toppfotballen.

– Det er definitivt en vond dag. 50.000 av våre medlemmer kan ikke drive aktivitet på vanlig måte samtidig som store deler av fotballen er åpnet innenfor vanlige smittevernregler. Fotballen har vist strålende resultater i forhold til smittevern, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

De tankene deler Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske. Han sliter med å forstå regjeringens beslutning om å ikke tillate kontaktspill mellom voksne.

– Det er helt uforståelig at Norge skal være det neste i landet i Norden, og et av få land i Europa som ikke tillater breddefotball. Det er forsket på hvor mye kontakt det faktisk er, og det er kanskje opp mot en minutt med nærkontakt med andre. Det er 22 spillere på 7000 kvadratmeter, og dette skal forbys? Men å sitte på bussen til og fra den treningen man ikke kan utøve skal være greit? Man kan altså ikke trene og spille kamp, men å dra på en pub med samme gjeng skal gå fint. Det er meningsløst, sier Giske til VG.

-UFORSTÅELIG: Trond Giske (Ap) forstår lite av hvorfor breddefotballen ikke får starte opp igjen. Her fra mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø i 2019. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Han tror dette vil ha en negativ langtidseffekt, og beskriver situasjonen som dramatisk. Selv om dette treffer personer på over 20 år, er han klar på at dette også rammer de yngre personene også.

– Man er jo gjerne på at lag som består av yngre spillere enn de som er 20 også. Særlig i kvinnefotballen er dette vanlig. Dette er så meningsløst.

– En befrielse

– En befrielse. En lettelse, beskriver Hallgeir Finbråten - trener og markedssjef i 4. divisjonsklubben Voss.

Han mener senior bredde burde ha vært startet opp 1. august. Finbråten sier det har vært feil i stedet å åpne for «kjøp av bacon i Sverige og badeferie i Spania».

– Men dette var en riktig avgjørelse å ta nå. Siden i begynnelsen av april har vi vasket baller, holdt avstand og lojalt drevet corona-trening. Få steder har vært tryggere i forhold til pandemien, sier Finbråten som spilte ni sesonger aktivt på toppnivå for Lyn og HamKam.

Bjerketvedt følges opp av fotballpresident Terje Svendsen i fredagens pressemelding.

– Helsemyndighetene har selv fastslått at vanlig kontakttrening i fotball utgjør lite smittefare, noe som også underbygges av forskning og undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Smittevern er viktig, men det er også viktig med god fysisk aktivitet. Inaktivitet og frafall er en stor helseutfordring. La oss sammen finne gode løsninger for kontakttrening for alle nå, slik at vi får levedyktige klubber til beste for norsk fotball og lokalsamfunn over hele Norge, sier Svendsen.

– Må ta hensyn

VG prøvde tidlig fredag formiddag å få en kommentar fra Kultur- og likestillingsminister Abid Raja, som utover ettermiddagen besvarte.

– Jeg er veldig lei meg for at sesongen avlyses, jeg skulle virkelig ønske at den kunne ha blitt gjennomført. Vi er dessverre i en situasjon der regjeringen hele tiden må ta hensyn til utviklingen i smittesituasjonen, og regjeringen må lytte til de beste helsefaglige rådene vi har fått fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, skriver Raja i en epost til VG.

Han skriver også at regjeringen har vært tydelig på at de vil gjenåpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne så snart smittesituasjonen tilsier det, og at det viktigste er samtidig å beholde kontrollen over smitten og unngå at landet må stenge samfunnet helt ned igjen.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for hva dette har å si for frafallet i idretten. Idretten er en svært viktig aktør i lokalsamfunnene rundt om i Norge, ikke minst som arena for barn og ungdom. Regjeringen har derfor prioritert å åpne for trening og konkurranser for alle opp til 20 år. Vi har også åpnet opp for toppidrett og toppfotball, og senest i går ga vi grønt signal for landslagskamper og internasjonale klubbkamper, skriver Kultur- og likestillingsministeren.

– Utrolig skuffende. Når myndighetene vet hvor viktig det er for både ledere, spillere, trenere og frivillige å få et svar, og ikke blir vist den respekten, sier Kari Lindevik - leder av Divisjonsforeningen (klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen) - til NTB.

Seriespillet fra nivå fire og nedover fra herrer og fra nivå tre for kvinner er avlyst for sesongen 2020, men fotballforbundet vil likevel fortsatt jobbe for å få åpnet for kontakttrening og kamper så fort som mulig. Det er foreløpig uklart hva som skjer med nedrykk fra 2.divisjon for herrer og 1. divisjon kvinner nå som ingen lag rykker opp fra breddefotballen.

Tror regjeringen «bare har bestemt seg»

Giske trekker frem årsakene som regjeringen kom med i sommer. Ifølge Giske gikk argumentasjonen for at breddefotballen ikke fikk starte opp igjen på publikum, køene og ikke selve fotballen. Han er klar på at klubbene fint kunne ha funnet en ordning for nettopp det.

– Det heter organisert idrett, og det gjør det av en grunn. Det er snakk om folk som klarer å organisere idrett. Nå er det mange som er fortvilet, og det som gjør det hele ekstra usikkert er at det ikke ser ut som en vaksine er på plass før sesongen i 2021 i utgangspunktet skal komme i gang. I verste fall så kan jo en ny sesong også ryke. Dette kan jo bli en så alvorlig knekk at det kan bli vanskelig å komme tilbake til den vante breddeidretten vi kjenner til, sier Giske.

– Hvorfor tror du regjeringen ender på denne beslutningen?

– Jeg tror det har blitt prestisje i saken. Først måtte de gjøre retrett på toppfotballen, og så måtte de gjøre det på barne og ungdomsaktivitet. Så har det bare låst seg og det virker som de bare har bestemt seg. Det er jo ingen helsefaglige argumenter igjen, forteller han.

