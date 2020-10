Europa League-drømmen knust for Rosenborg: – Tunge og seige

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-PSV 0–2) Rosenborg var nær sjanseløse da de gikk på sitt første tap under Åge Hareide - og samtidig gikk glipp av viktige europacup-millioner.

– Det er en skuffet gjeng i garderoben, for vi ønsker å spille i Europa. Det er tungt å stå her nå, sier Henriksen på VG+-sending, og sier de mangler «den siste lille biten» for å lure ballen i PSV-målet.

Før skjebnekampen mot Rosenborg, brukte PSV-trener Roger Schmidts om lag 52 millioner kroner på å kjøpe den 33 år gamle målkåte spissen Eran Zahavi fra Israel.

Med to avgjørende involveringer mot Rosenborg sørget Eran Zahavi for å betale tilbake to tredeler av kjøpesummen.

– Rosenborg er et lag med mye rutine, men de er veldig tunge og seige. Utenom Adegbenro er det ingen Rosenborg-spillere som har internasjonal fart, og det synes. Rosenborg er veldig langt unna et gammelt nivå som skal tilsi at de skal nå opp til Europa, sier Kjetil Rekdal i VGTVs studio etter kampen.

22 minutter var alt storscoreren trengte på å vise seg frem for sin nye klubb da han sørget for 1–0. Så igjen, da Rosenborg jaktet utligning tjue minutter ut i andre omgang, bidro Zahavis perfekte pasning til å drepe alt håp om Rosenborgs fjerde deltagelse på rad i gruppespillet i Europa League.

– Vi taper kampen av to årsaker: Vi er ikke skarpe nok selv i motstanderens boks, og vi lager litt for enkle feil, sier RBK-trener Åge Hareide på VG+-sendingen.

Henriksen fra start

Det var ikke bare PSV som kastet sin nysignering rett inn på laget.

Det gjorde også Åge Hareide som valgte å starte med Markus Henriksen sentralt på midtbanen sammen med Per Ciljan Skjelbred. Henriksen, som ikke kostet ei krone, kom inn for den suspenderte Anders Konradsen etter det ukesgamle røde kortet mot Alanyaspor.

– Jeg er fornøyd med kampen i dag, selv om jeg gikk litt tom etter en time, sier Henriksen.

Etter PSVs ledermål kom Rosenborg til flere nestenmuligheter. Nærmest kom Tore Reginiussen etter at PSV-keeper Yvon Mvogo slo Carlo Holses gode skudd rett ut i feltet. Reginiussen jaktet febrilsk for å dytte den løse ballen inn i det tomme målet, men kula rullet for raskt og ut til corner.

Hareides første tap

Hareide sendte laget sitt ut høyt og hardt fra start av i andre omgang, men det virket ikke å stresse rolige nederlendere nevneverdig.

I stedet gikk det som det absolutt ikke måtte gå for trønderne: Bortelaget tok sjansen da den bød seg.

Ironisk nok var det Rosenborgs egen nysignering, Markus Henriksen, som mistet ballen da resten av Rosenborg-laget var på vei fremover i jakten på scoring. Mens hjemmelaget sjelden lykkes i de avgjørende øyeblikkene på banens siste tredel, var bortelagets angrepstrio dødelig effektiv.

Zahavi fant rom ute på høyre etter Henriksens pasningsmiss, ventet på medspillernes løp bakfra og slapp ballen til venstre for seg i akkurat riktig øyeblikk. Angrepskollega Cody Gakpos avslutning var intet mindre enn perfekt, og selv en for dagen god André Hansen greide ikke å stoppe ballen som smalt stang inn.

Når gruppene i Europa League trekkes fredag, ligger det én norsk lapp i UEFAs bolle. På den står det Molde.

