Ingebrigtsen med spenstig påstand: − I toppform er han best i Eliteserien

BERGEN (VG) Kritikerne dukket raskt opp, men Kåre Ingebrigtsen (55) mener at Branns stoppersignering ikke står tilbake for noen i Eliteserien når han er i fysisk toppform.

Mandag ble det klart at Vieux Sané (31) er løsningen på Branns stopperkrise. Senegaleseren på 191 cm har fått innreisesøknaden godkjent og venter nå på visum og flybilletter for å kunne forflytte seg fra hjemlandet til Bergen.

Siden kontrakten med belgiske Oostende gikk ut i 2020 har han oppholdt seg i Senegal og vært klubbløs. Sist han spilte en offisiell kamp, var mot Club Brugge den 4. desember 2019.

Det har vekket kritikerne: Eurosports Joacim Jonsson påpeker på Twitter at «fotball er ferskvare», mens tidligere Brann-helt Thorstein Helstad går humoristisk til verks:

– Sist jeg også startet en kamp, var i 2019, kanskje jeg er i søkelyset.

TILBAKE: Vieux Sané, her i aksjon mot Sarpsborg 08s Amin Askar i 2015, er tilbake i Eliteserien – nå for Brann. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Kåre Ingebrigtsen sier han «skjønner at det er litt skepsis» når Sané ikke har spilt fotball på så lang tid.

Men han understreker at han mener han har bedre forutsetninger enn de fleste til å vurdere spilleren. Det var nemlig trønderen som var trener for Oostende da Sané spilte sin per dags dato siste kamp.

– Jeg hadde ham en god periode i Belgia, jeg så utviklingen hans og den spilleren han er. Jeg er ikke i tvil om at det er liten risiko for oss og en enorm oppside, sier Ingebrigtsen til VG.

– Hvor god mener du at denne løsningen er opp mot hva du kunne håpe på i denne stopperjakten?

– På kort sikt kunne vi funnet en bedre løsning, men på lang sikt tror jeg det er det beste vi kunne få, sier Brann-sjefen.

Han innrømmer at han ikke har «100 prosent» kontroll på Sanés fysiske forfatning, men at testene de har mottatt, viser at han er skadefri og i «bra fysisk form».

– Så får vi se hvor lang tid det tar, sier Ingebrigtsen før han klasker til med følgende påstand:

– Når vi får ham i full speed og fitness, så er han topp tre stoppere i Eliteserien. I toppform er han den beste stopperen i Eliteserien.

– Såpass? Bedre enn Marius Lode og Stian Gregersen, for eksempel?

– Ja, da vil jeg si at han er den beste.

Sané omtales som «rask, sterk og god med ballen», kvaliteter Bodø/Glimt-fansen kjenner godt til. Senegaleseren spilte nemlig i gult fra 2012 til 2015, etter et år i Tromsø. Etter at han forlot norsk fotball, har han spilt i franske Brest og Auxerre samt tyrkiske Bursaspor før han havnet i belgiske Oostende i 2019.