TO AV BANENS GIGANTER: Serbias midtstopper, Nikola Milenkovic (195 cm, t.h.), er en av forsvarsklippene Erling Braut Haaland (194 centimeter) skal bryne seg på torsdag kveld.

Slik blir kjempenes kamp på Ullevaal: – Intenst

ULLEVÅL (VG) Det kommer til å smelle når norske og serbiske kjemper barker sammen i jakten på seier i torsdagens EM-playoff. De to troppene inneholder intet mindre enn 17 spillere på over 189 centimeter.

Nå nettopp

Duellen er til å få høydeskrekk av.

«Balkangutta», som Erling Braut Haaland har døpt Serbia, kan skilte med ti – fra spisskjempen Aleksandar Mitrovic på 189 cm til Fiorentina-stopperen Nikola Milenkovic på 195 cm. Og dét uten å telle med Nikola Maksimovic (193 cm) som ikke fikk tillatelse av Napoli til å reise til Oslo.

Nordmennene har også fått i seg nok morsmelk og kraftfôr: Fra Stefan Strandberg og Morten Thorsby på 189 cm til Kristoffer Ajer på hele 198 cm består den norske troppen av syv spillere i denne størrelsesordenen.

17 spillere over 189 cm Disse spillerne i den norske og serbiske troppen er over 189 cm på strømpelesten: Kristoffer Ajer (198 cm) Sander Berge (195 cm) Erling Haaland (194 cm) Alexander Sørloth (193 cm) Rune Jarstein (190 cm) Morten Thorsby (189 cm) Stefan Strandberg (189 cm) – Nikola Milenkovic (195 cm) Dorde Nikolic (194 cm) Marko Dmitrovic (194 cm) Strahinja Pavlovic (194 cm) Predrag Rajkovic (191 cm) Marko Grujic (190 cm) Dorde Despotovic (190 cm) Dusan Vlahovic (190 cm) Aleksandar Mitrovic (189 cm) Nemanja Maksimovic (189 cm) Vis mer

Tallene bør ikke komme som noe sjokk: Norge (4.) og Serbia (5.) er nemlig blant de fem landene i verden med størst snitthøyde i befolkningen – kun slått av Nederland, Montenegro og Danmark.

– Jeg forventer tøffe dueller, sier Serbia-stopper Milenkovic til VG.

– Jeg er ikke så veldig høy selv, men Serbia som nasjon har mange høye mennesker. Jeg tror Norges og Serbia er de landslagene med flest høye spillere. Det blir veldig interessant å se på disse duellene, sier Serbias landslagssjef Ljubiša Tumbaković.

– Selvfølgelig blir det intenst, sier Haaland, som ikke gjør seg bort i luftrommet (194 cm), men som har andre kvaliteter som kan ta serberne på sengen, ifølge landslagssjef Lars Lagerbäck:

– I forsvar er alle spillerne til Serbia over 1,90, så på den måten er de jo store, men jeg tror ikke de har Erlings fart eller Martin Ødegaards kvikkhet for å nevne to spillere, så det kan vi beseire på ulike måter.

Trolig stiller Serbia med stoppertrioen Nikola Milenkovic (195 cm), Strahinja Pavlovic (194) og Aleksandar Mitrovic (187 cm) mot de norske fyrtårnene Haaland og Alexander Sørloth (193 cm).

– Vi er veldig gode langs bakken, og så er vi veldig gode i bakrom i tillegg. Jeg tror ikke de er de kjappeste, så hvis vi får spilt inn bak dem og kommet én mot én mot dem, så kan vi skape store problemer for dem, sier Sørloth til VG om angrepsstrategien.

– Jeg vil ikke si for mye om det, men jeg kjenner vel han «Kolaroven» spesielt, han regner jeg med at spiller midtstopper der. Jeg vet det er store midtstoppere, jeg vet de er gode, men vi er også gode, sier Haaland.

les også Ødegaard bekrefter Zidane-telefon: – Gikk fort

Lagerbäck trekker frem dødballene, der Serbia er farlige med Kolarovs presise avleveringer, som en svært viktig del av bataljen – og noe som kan påvirke laguttaket hans. Under hans ledelse har Norge scoret 19 av 54 mål etter dødball.

– Du har dødballsituasjoner som er viktige. Det er en faktor du tar med i bildet om du står og veier mellom to spillere, sier svensken.

– Er det en ulempe for Mathias Normann (179 cm) at han er mindre enn Sander Berge (195 cm) og Markus Henriksen (187 cm)?

– Han er klart en dårligere hodespiller, men han har andre fordeler isteden. Er det noen som er fysisk sterk, så er det ham. Hvis du ser på ham i Russland, så er han litt for aggressiv og dristig i visse situasjoner, så han bør du ikke urolige deg for når det gjelder fysikk.

Publisert: 08.10.20 kl. 19:01

Mer om Herrelandslaget fotball