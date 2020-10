PRESSET: Ole Gunnar Solskjær avbildet i forbindelse med 1–6-tapet mot Tottenham sist serierunde. Foto: NTB

United-helt til VG: − Ole vil slå tilbake

Etter en svak sesongstart er Ole Gunnar Solskjærs jobb under press – igjen. Klubblegende Arthur Albiston (63) er derimot sikker på at rødtrøyene vil snu den svake Premier League-trenden under nordmannens ledelse.

– Det er vanskelige tider, men jeg er sikker på at de kan snu det. De har fått en tøff start, men de har spillere til å overkomme problemene. Spillerne er også klar over situasjonen, og det er opp til dem å snu den, sier Albiston til VG.

«Drømmenes teater» har vært et mareritt for Solskjær så langt denne sesongen. Den overraskende 1–3-smellen hjemme mot Crystal Palace i serieåpningen ble etterfulgt av en heldig borteseier mot Brighton, før Tottenham påførte United klubbhistoriens største Premier League-tap for halvannen uke siden – med 1–6-fadesen på Old Trafford.

Det har bidratt til spekulasjoner om at Solskjær er avhengig av gode resultater i tiden som kommer for å beholde jobben. Laget ligger på 16. plass etter tre kamper.

Fredag ble Solskjær grillet om den dårlige starten i pressekonferansen før kampen mot Newcastle. Da hevdet han at kritikerne utenfra forsøkte å skape splid i troppen.

Mener Solskjær har tillit

Bare 10 spillere i Uniteds imponerende historie har flere kamper for klubben enn Albiston. Etter 485 opptredener og fem cuptitler bor skotten fortsatt i Manchester.

I samtale med VG forteller 63-åringen, som tidvis figurerer som ekspert på MUTV, at han tror klubben har tillit til Solskjær. Albiston påpeker at det er kort tid siden 47-åringen ledet United til 3. plass i serien med Champion League-deltagelse som belønning.

– Ole har gjort det bra. Mange avskrev dem etter en tøff start sist sesong, men da slo de tilbake. Jeg er sikker på at Ole og laget vil slå tilbake igjen. Jeg ser ingen grunn til at de ikke kan gjøre det. De var nær ved å ta en tittel sist sesong, noe de forhåpentligvis kan gjøre nå, sier skotten.

Han sikter blant annet til at United lå hele 14 poeng bak Leicester som var inne blant topp-fire-lagene etter 25 runder av forrige sesong. Da serien var over 13 kamper senere, var Solskjærs menn utrolig nok fire poeng foran.

– Det som er sikkert, er at hele klubben står bak Ole og hans støtteapparat. Liverpool og City har de siste sesongene satt standarden for resten. Nå gjelder det for Ole og laget å snu trenden og begynne å vinne kamper de neste ukene.

TROR PÅ SOLSKJÆR: Arthur Albiston avbildet under et tidligere møte med VG, i 2012. Foto: Knut Espen Svegaarden, VG

Spekulasjoner

Lørdag skal United spille borte mot Newcastle, før turen går til Paris og neste ukes Champions League-møte med PSG. Albiston mener nordmannen lever greit med spekulasjonene.

– Alle er utålmodige. Alle vil ha resultater, og helst «i går». Men det er ingen enkle kamper. Du må være på ditt beste hele tiden, og det er det først og fremst spillerne som har ansvaret for, sier han.

Etter tapet for Tottenham innrømmet imidlertid Solskjær at det gjorde vondt.

– Det er veldig flaut. Det har såret alle spillerne og det har såret meg. Som manager er det min verste dag noensinne. Jeg strekker armen i været og må ta ansvar for dette, sa kristiansunderen, før han la til:

– Vi har tapt stort før, og vi har alltid slått tilbake.

Må overkomme problemene

Det er en oppfatning Albiston deler.

– Det var et tilbakeslag, men vi har alle spilt i vanskelige kamper. De eneste som kan snu det, er spillerne. Det er de som må ut og prestere. Hvis Manchester United taper noen kamper, er det alltid en katastrofe. Ole og laget må legge det til side og jobbe hardt for å overkomme det.

– Har Solskjær og United en god nok tropp til å kunne utfordre de beste lagene?

– Ja. Ole vil alltid være ute etter å forbedre stallen, men de har spillere til å utfordre City og Liverpool. Det er også nok tid til å snu dette. Ole er høyt respektert i klubben. Alle er bak ham. Supporterne vil også være bak ham, men spillerne må gjøre jobben, formaner skotten.

PS: Siden tapet for Tottenham har Solskjær forsterket laget med hele fire signeringer i form av den ivorianske kanten Amad Diallo Traoré (18), det uruguayanske spisstalentet Facundo Pellistri (18), den brasilianske venstrebacken Alex Telles (27) og angriperen Edinson Cavani (33) fra Uruguay.

