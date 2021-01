IRRITERT: Scott Parker er misfornøyd med Premier League-toppene. Foto: PETER POWELL / X06528

Premier League-manager sint etter kampendring: − Skandaløst

Fulham-sjef Scott Parker (40) liker svært dårlig at hans lag «plutselig» skal spille mot Tottenham.

Mandag kom Premier League med avgjørelsen om at Tottenham ikke skulle spille mot Aston Villa onsdag kveld, grunnet coronautbrudd hos sistnevnte klubb.

Virus-situasjonen i den engelske toppdivisjonen har vært ekstra utfordrende for flere lag den siste tiden, og derfor ønsket Premier League-ledelsen å benytte sjansen til å re-plassere Tottenham-Fulham, som tidligere var utsatt grunnet utbrudd i Scott Parkers klubb.

Siden Tottenham er «friske», ville det gi rom til at hvertfall de kunne spille kamp.

– Muligheten for at vi kunne møte Spurs på onsdag åpnet seg lørdag. Men vi tenkte at det ikke var realistisk. Mandag klokken 10.30 ble vi informert. Det er skandaløst å bekrefte noe slikt på mandag morgen. Jeg aksepterer å spille kampen, men dette handler om det korte fristen, sier Parker, på pressekonferansen før oppgjøret.

– Aston Villa stilte et U23-lag i cupen. Derfor var det sannsynlig at kampen mot Spurs ville bli utsatt gitt det veldokumenterte coronautbruddet. Fortell oss at vi skal spille. Planlegg fremover. Det ville ikke vært et problem om vi hadde fått beskjed forrige torsdag, fortsatte han.

Tottenham er videre i Europa League, og har ikke overvekt av ledige uker å spille kamp i. Derfor er manager José Mourinho dypt uenig.

– Er du seriøs? De har 48 timer til å forberede seg til kampen. Da vi fikk beskjed om at Fulham-kampen 30. desember var utsatt var det kun to timer til kampstart, sa Mourinho på sin klubbs pressekonferanse.

Kampen spilles onsdag 21:15 og kan følges her.

