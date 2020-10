Ziyech fortsetter storspillet - scoret i andre kamp på rad

(Burnley - Chelsea 0–3) Hakim Ziyech har virkelig funnet seg til rette i Chelsea. Han er den første siden Diego Costa i 2014 til å score i sine to første kamper fra start for klubben.

Det ble dramatisk for Chelsea under oppvarmingen. Timo Werner skulle få hvile og starte på benken, men så fikk den talentfulle, men skadeplagede Christian Pulisic en skade før kampen.

Werner ble dermed kastet inn fra start, og det skulle vise seg å funke ganske bra for Frank Lampards Chelsea.

For det var ikke noe dramatikk da selve kampen startet. Da var det bare full kontroll.

Ziyech storspilte

Hakim Ziyech hamret Chelsea i føringen med sin gode venstrefot i 1. omgang etter et fint angrep fra blåtrøyene. Han scoret også i midtuken da Chelsea høvlet over russiske Krasnodar, og ifølge Opta er han dermed den første spilleren siden Diego Costa i 2014 til å score i sine to første Chelsea-kamper fra start.

Burnley hadde fryktelig lite å by på hjemme på Turf Moor. Bortsett fra et skremmeskudd fra Ashley Barnes i åpningsminuttene var laget til Sean Dyche ukarakteristisk tannløse, og Chelsea dominerte oppgjøret fra start til slutt. Chelseas nye keeper Edouard Mendy ble ikke satt på en eneste prøve på Turf Moor, og har nå holdt nullen i tre kamper på rad.

Kepa Arrizabalaga skal slite med å få tilbake plassen mellom stengene.

Kastet inn - og scoret

Chelsea skapte mange sjanser, men måtte vente til 2. omgang før de fikk scoring nummer to. På en corner som Ziyech skaffet steg Kurt Zouma til værs og stanget inn 2–0-scoringen.

Det var midtstopperens tredje scoring denne sesongen.

Bare noen minutter senere skulle den opprinnelig benkede Werner setter kronen på verket med 3–0.

Igjen var Ziyech involvert - med en flott assist.

Chelsea klatrer til 4. plass på tabellen med sesongens tredje seier.

For Burnleys del har det vært en bekmørk start på sesongen: Nå ligger de sist på tabellen, og har fremdeles til gode å vinne en kamp. 3–12 i scoringer for og imot og fem tap er blytunge tall for Dyche & co.

