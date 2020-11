forrige











Lagerbäck møtte Sørloth igjen: − Hilser på hverandre akkurat som vanlig

ULLEVAAL STADION (VG) Landslaget har foreløpig ikke rukket å ta opp bråket mellom Alexander Sørloth (24) og Lars Lagerbäck (72).

Oppdatert nå nettopp

Mandag var Sørloth tilbake på landslagstrening ledet av Lagerbäck. Det var ingen tegn til kontakt mellom partene under delen av treningen som var åpen for presse, men ifølge landslagssjefen er saken fortid.

– Det som hendte forrige samling, fra min side, så har jeg lagt det bak meg, så jeg ønsker ikke ta opp det igjen, sier Lagerbäck til VG og påpeker at hele troppen ikke har hatt mulighet til å treffes ennå, og at det dermed ikke har blitt holdt noe møte for å lufte tanker rundt konflikten, medieoppslagene og lekkasjene som har irritert landslagsmiljøet de siste ukene.

– For meg har det ikke vært noe annerledes. Spillerne ruller inn her på litt ulike tider. Vi hilser på hverandre akkurat som vanlig. Jeg har ikke merket noen forskjell så langt, sier svensken.

– Det er som sjefen sier, at vi har ikke rukket å være alle sammen samlet, så det har vært vanskelig. Men som Lars sier, har vi lagt det bak oss og vi har fokus på det som kommer fremover. Så det er egentlig ikke noe mer å kommentere, sier kaptein Stefan Johansen.

les også Johansen snakket ut med Sørloth etter uttalelse: – Kom helt feil ut

VG avslørte for tre uker siden at Lagerbäck og Sørloth havnet i heftig disputt under forrige landslagssamling. I kjølvannet av saken kom både Lagerbäck og Sørloth med motstridende uttalelser om hendelsesforløpet, før partene skværet opp gjennom en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF). I forrige uke langet Lagerbäck ut mot pressen og spesielt VG for skriveriene rundt saken.

– Jeg synes vi har klart å håndtere det bra innad. Den saken er lagt død fra alle kanter. Når alle møtes nå, får vi se om vi tar det opp eller ikke, sier Johansen.

Mathias Normann, Stian Rode Gregersen, Birger Meling og Jonas Svensson har meldt forfall til den norske landslagstroppen. De har blitt erstattet av Iver Fossum, Sigurd Rosted, Marius Lode og Simen Juklerød.

Publisert: 09.11.20 kl. 16:21 Oppdatert: 09.11.20 kl. 16:40