Hyller VIFs midtbanekriger Bjørdal: − Han er perfekt

DRAMMEN (VG) Mens Vidar Örn Kjartansson har stjålet overskriftene, har tilleggskjøpet Henrik Bjørdal (23) blitt en svært viktig brikke for et medaljejagende Vålerenga.

– Han er helt perfekt. En indreløper som ham, som er så god og så sikker i rollen, har virkelig gitt oss mye denne høsten, akkurat det vi trengte, sier lagkamerat Aron Dønnum.

Vingen er selv i form for et Vålerenga som henger med i kampen om medaljer og europacupspill etter en sterk 2–0-seier mot Strømsgodset søndag. Det første målet ble scoret av kampens beste spiller, Henrik Bjørdal, som kom til Oslo-klubben i september fra Belgiske Zulte Wargem.

– Jeg vil beskrive ham som en veldig sterk indreløper sånn som vi vil spiller fotball. Vi har trengt den typen som også er målfarlig, sier Dag-Eilev Fagermo.

Med ankermann Fredrik Oldrup Jensen (ute med skade) og Bjørdal på indreløperplass har Fagermo funnet trygghet som kan slippe fri «lekne» spillere som Osame Sahraoui og Aron Dønnum. Sistnevnte fikk humoristiske tilrop fra Godset-fansen søndag:

– Bjørdal har god fysikk. Vi har mange gode teknikkere og trenger den typen for balansens del, fortsetter Fagermo.

Med tre scoringer på syv kamper er han også så farlig i motstanderens 16-meter som indreløperen i 4–3–3-formasjonen skal være. 23-åringen har siden overgangen vært helt på topp i Eliteserien i sin posisjon.

– Hadde han spilt i alle eliteserielag?

– Ja, svarer VIF-sjefen kontant.

Midtbanespilleren selv er glad laget har satt seg i en god posisjon for å kjempe om tabellplasseringer som «gir noe» denne høsten.

– Jeg har kommet godt inn her fra dag én. Jeg trives godt og er glad vi kan gi klubben noe gøy å se frem til i år, sier Bjørdal.

I går var han én av to unge målscorere i VIF. Vidar Örn Kjartansson har syv mål på syv kamper siden sin overgang, men kom ikke til mange sjansene. Dermed var det kjærkomment for hovedstadslaget at Bjørdal leverte og høyrebacken Christian Borchgrevink (21) doblet.

Nok en spiller Fagermo har satset på – og fått avkastning for.

– Det svinger ofte med unge spillere, og derfor er det gledelig at Christian er såpass stabil alderen tatt i betraktning.

