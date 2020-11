STILLINGSKRIG: Det ble en kamp uten de store sjansene. Her er det Timo Werner og Moussa Sissoko i kamp om ballen. Foto: Matthew Childs / PA Wire

Målløst London-derby: Tottenham beholdt tabelltoppen

(Chelsea – Tottenham 0–0) Timo Werners annullerte mål i første omgang ble det nærmeste noen av lagene kom et mål i en tam toppkamp.

Chelsea var det førende laget gjennom kampen, men de blå klarte aldri å skape det store trykket på gjestene fra Nord-London.

I en svært sjansefattig kamp ebbet det dermed ut i 0–0, noe som gjør at Tottenham - som er laget som har sluppet inn færrest mål denne sesongen - beholder ledelsen i Premier League, på bedre målforskjell enn Liverpool.

Etter at det ble 13 av 30 poeng for Chelsea og 9 av 30 poeng for Tottenham i kampene blant de seks største lagene i Premier League forrige sesong, hadde begge de to lagene et klart forbedringspunkt til 2020/2021-sesongen om de ønsket å spille seg inn i kampen om ligatittelen.

Tottenham har også forbedret seg klart fra forrige sesong allerede, med seks av seks mulige poeng denne sesongen etter imponerende seirer mot Manchester United og Manchester City, mens Chelsea kun står med ett poeng av seks mulige.

Frank Lampards menn hadde mulighet til å både forbedre den statistikken og ta over tabelltoppen fra Tottenham da de to lagene møttes på Stamford Bridge søndag kveld. De to London-lagene lå på første- og tredjeplass før den tiende runden i Premier League, og etter Liverpools uavgjort borte mot Brighton lørdag, ville laget som gikk seirende ut være garantert serieledelse.

Chelsea har hatt et godt grep på naborivalen den siste tiden, med seier i de tre siste Premier League-kampene mellom lagene. Riktignok var det Tottenham som sist gikk seirende ut da de gikk videre i Carabao Cup etter straffesparkkonkurranse for to måneder siden.

Etter det har Chelsea gått uten i ti kamper i alle turneringer uten tap før kveldens kamp, hvor rekken ble forlenget til elleve kamper.

ANNULLERT: Timo Werner sendte ballen forbi Hugo Lloris tidlig i den første omgangen, men målet ble korrekt annullert for offside. Foto: JUSTIN TALLIS / POOL

Chelsea startet også søndagens kamp best og allerede etter ti minutters spill trodde Timo Werner at han hadde sendt hjemmelaget i føringen. Tyskeren mottok ballen inne i 16-meteren og sendte ballen fint forbi Tottenham-keeper Hugo Lloris og i mål via innsiden av stolpen.

Assistentdommeren var imidlertid raskt oppe med flagget og reprisene viste helt korrekt at tyskeren var en liten meter på feil side.

De store sjansene uteble i kampen, hvor et langskudd fra Mason Mount etter 80 minutters spill ble det farligste som skjedde i løpet av den andre omgangen. Hugo Lloris var imidlertid med på notene og fikk akkurat slått ballen forbi stanga.

Dermed endte det med poengdeling i London.

Publisert: 29.11.20 kl. 19:25

Premier League S V U T M P 1 Tottenham Hotspur 10 6 3 1 21 – 9 12 21 2 Liverpool 10 6 3 1 22 – 17 5 21 3 Chelsea 10 5 4 1 22 – 10 12 19 4 Leicester City 9 6 0 3 18 – 12 6 18 5 Southampton 10 5 2 3 19 – 16 3 17 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk