Rovdrift på fotballspillere: Tiradene er altfor enkle!

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp irriterer seg over kampprogrammet, etter at midtukespill internasjonalt følges opp av tidligspill i Premier League. Foto: PA/AP

Det er all grunn til å uroe seg over rovdriften på fotballspillere i en krisetid. Men problemet er langt mer sammensatt enn profilerte managere liker å fremstille det som.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er en usedvanlig tydelig herremann, i alle ender av skalaen. Nå har han latt raseriet sitt gå ut over tv-kanalene med Premier League-rettigheter, med bakgrunn i hva kampprogrammet gjør med belastning og skadesituasjon.

En tirade kom etter at Naby Keita gikk av banen mot Leicester med en lårskade. I den kampen manglet Liverpool blant andre Virgil van Dijk, Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold.

I tillegg manglet Mohamed Salah, som hadde pådratt seg corona, der bildene fra en bryllupsfest er noe som virkelig bør irritere Klopp.

Tyskerens utfall mot oppsettet kommer kort tid etter at Ole Gunnar Solskjær blåste ut om det ekstreme kampprogrammet. Toppen av frustrasjon handler om manglende tid til restitusjon når det spilles internasjonalt i midtuken, og det berammes ligakamp tidlig påfølgende helg.

Her er det ikke vanskelig å forstå klubbenes fortvilelse, og trolig har vi bare sett starten på skademarerittene.

Rovdrift på fotballspillere er det grunn til å problematisere, og man kan argumentere med at de brukes som brikker i et gigantisk spill. Med milliarder i omløp og covid-19 som en trussel, er spillerhelse ikke alltid det som settes først.

Men hvem har egentlig skyld i hva her? Det er faktisk et temmelig komplisert tema.

Problemet med spesielt Klopps tirade er at han har en for enkel tilnærming. Fiendebildet han tegner om Sky og BT hadde fortjent noen motspørsmål, i stedet for at Klopp bare skal få dosere ensidig.

Det er ikke bare slik at grådige tv-selskaper gir blanke i spillernes helse, der de trumfer gjennom tv-tider i henhold til inngåtte kontrakter og opptrer kynisk og inhumant.

Selvsagt kan managere forvente at selskapene ensidig skal jenke seg av hensyn til et restitusjonsbehov, men hva med andre hensyn og sammenhenger i denne saken?

Noen poenger må trekkes frem:

Milliardindustrien Premier League har en fantasiøkonomi, mye fordi man har evnet å skvise tv-avtalene til astronomiske nivåer. De som betaler mye av gildet for at Klopp, Solskjær og deres spillere skal ha latterlig høye lønninger, er selvsagt avhengige av å få dekket inn investeringer. Da er det kanskje ikke så rart at selskapene ikke bare vil slippe inngåtte avtaler om kamptider.

Premier League-aktørers helsevrede hadde fremstått med mer troverdighet om de hadde vært mer ydmyke og imøtekommende selv. Her kunne man jo søkt et kompromiss i stedet for å dunke løs? En prosentuell reduksjon i gigantlønninger i en periode, mens overføringene fra tv-selskapene gikk noe ned? Da kunne helse blitt satt i sentrum og timeplanen bedre tilpasset. Kanskje en naiv tanke, men mulig å snakke mer om?

Et av problemene med belastningen er avstand mellom enkeltkamper, men det handler også om at det aldri ble en ordentlig restitusjon eller pre-season. Med smittetrykket i dager det mulig å argumentere med at det ikke er de nasjonale ligaene som er hovedproblemer, men alt mulig som trumfes gjennom internasjonalt. Er det da riktig å gå så hardt ut mot tv-kanaler som finansierer Premier League?

Nå er det absolutt stemmer i fotballen som har videt ut blikket, men enkelte velger skyteskive i overkant ukritisk.

Toppklubber sliter med å forstå at de ikke fikk resten med på å beholde fem bytter på grunn av omstendighetene. Men det er samtidig slik at bredden i stallen er størst hos de beste, på et visst plan er det til å forstå at de andre ikke vil øke gapet ytterligere.

Det er flott at managere står opp for spillerne sine. Men dette ordskiftet er best om det gjøres litt mindre lettvint enn det særlig Jürgen Klopp nylig bragte til torgs.

Publisert: 24.11.20 kl. 17:56

