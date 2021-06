forrige













MØTTE MEDIA: Kasper Schmeichel i Helsingør mandag morgen.

Schmeichel etter Eriksen-kollaps: − Ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler var fair

De danske spillerne forteller mandag morgen for første gang om sine tanker etter at Christian Eriksen segnet om i lørdagens EM-kamp mot Finland. Kasper Schmeichel innrømmer at det kunne ha gått mye verre, og at det er et mirakel at det har endt så bra.

Tre av de danske spillerne, Schmeichel, Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg, er mandag morgen tilgjengelig for media via en digital pressekonferanse fra treningsbanen i Helsingør.

– Vi har opplevd en sinnssyk oppbakking fra hele verden. Den styrken det gir oss er en kjempe motivasjonsfaktor. Og vi skal huske at det er noe positivt i dette her. Det er at Christian er i live. Det kunne endte mye verre, sier Kasper Schmeichel.

– Jeg har valgt å si til meg selv at dette har hatt en gledelig ... ikke avslutning ennå, men det kunne ha vært så mye verre.

Til dansk TV 2 sier Schmeichel:

– Det er en voldsom opplevelse å se sin venn ligge og kjempe som han gjorde. Det blir man meget rørt av. Men han er her i dag. Jeg er meget takknemlig overfor alle dem som hjalp ham. Det er et mirakel.

Kasper Schmeichel avslører også at han og kapteinen Simon Kjær har besøkt Christian Eriksen på Rigshospitalet.

– Jeg er takknemlig for å være en del av et lag som har stått så mye sammen som vi har gjort. Og jeg er takknemlig for at Christian stadig er her, fortsetter målvakten på pressekonferansen.

– Vi har alle sammen snakket om fellesskapet på landslaget i mange år. Nå har dere sett hva det vil si. Jeg har ikke ord for å kunne si hvordan jeg har det her med disse guttene. Jeg kunne ikke forestille meg å stå her med noen andre, sier Schmeichel til journalistene.

Han forteller at han selv og Simon Kjær snakket med Christian Eriksen da de ventet i spillertunnelen for å gå inn på Parkens gressteppe og fortsette kampen, som var avbrutt i nærmere to timer som følge av det som skjedde med Inter-stjernen.

– Vi ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler var fair. Vi hadde to valgmuligheter. Det krevde nok at noen høyere enn oss ville si at det ikke var tiden for å treffe en beslutning.

– Christian har det bedre, og da har jeg det bedre. Det var sinnssykt deilig å snakke med ham og se at han var seg selv igjen, sier Martin Braithwaite.

– Vi har merket en enorm støtte. Det er noe vi setter utrolig stor pris på. Vi er ekstremt takknemlige for det. Vi er mer enn et lag. Jeg er utrolig stolt over å være en del av disse menneskene. Det er noe helt unikt, sier Barcelona-spilleren.

Braithwaite er tydelig preget.

– Vi er der for hverandre. Jeg tror det er viktig å snakke ut, sier han.

– Hvordan skal dere mobilisere til å spille kamp på torsdag?

– På banen kan man slå av hjernen litt. Det er når man sitter alene det kommer masse tanker og masse bilder man helst vil unngå.

Braithwaite sier at det var viktig for ham å se Christian Eriksen på Facetime.

– Jeg hadde mange bilder i hodet som jeg ikke ønsket å ha, sier Martin Braithwaite.

– Det var en forferdelig opplevelse. Vi har kunnet merke en enorm støtte, og det setter jeg stor pris på.

Landslagstrener Kasper Hjulmand roste søndag Schmeichel og de andre spillerne for hvordan de opptrådte da Christian Eriksen segnet om mot slutten av 1. omgang mot Finland.

Keeperen var blant de første som var borte hos Eriksen – etter å ha sprintet over fra motsatt side av banen.

Allerede torsdag venter nummer én på FIFA-rankingen, Belgia. Før EM hadde danskene bare tapt to av de 47 siste kampene, begge mot Belgia i Nations League. Nå skal Danmark møte med belgierne uten sin største stjerne og med et lørdagens drama i bakhodet.

– Hvis vi får mulighet torsdag, så vil vi gå ut og vise oss fra den beste side. Det finner jeg mening i. På et tidspunkt skal vi se fremover, og for noen er det lettere enn for andre. Jeg finner energi i å gjøre det for Christian, for hans familie og dem som støtter os. Det viktigste er, at Christian har det godt, sier Pierre-Emile Højbjerg.