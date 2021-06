Dagens Viking-kaptein var alt annet enn fornøyd med det han fikk se av lagkameratene mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Berisha tordnet mot lagkameratene: − Vi faller helt sammen

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord - Viking 3–0) Viking hadde sjansen til å klatre til 3.-plass på tabellen med seier mot Sandefjord. Isteden ble det levert en forestilling som satte sinnene i kok.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er ikke villige til å gjøre drittjobben som skal til. Der feiler vi totalt i dag. Vi må finne ut hvorfor dette skjer. Vi kan ikke spille fire gode kamper, for så å tape fire på en dårlig måte. Vi må evne å tape på en annen måte når det først skjer. Jeg må si dette uroer meg litt, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

Dagens første nedtur for Viking kom allerede før avspark. Hjemvendte Zlatko Tripic skulle egentlig starte kampen, men måtte gi seg under oppvarmingen med en kjenning i lysken. Og foruten noen gode minutter helt i åpningen, ville det seg ikke for gjestene.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Dette var en veldig dårlig dag på jobben. Vi får Sandefjord til å se ut som en million dollar, sier Viking-treneren videre.

Før kampen håpte Veton Berisha at de skulle klare å gjenskape den forrykende forestillingen de leverte mot Vålerenga sist. Det var lite som minnet om det. Dagens kaptein tordnet mot egne lagkamerater i pauseintervjuet.

– Dette er langt under pari. Vi orker ikke løpe en gang, og det er det minste vi skal kreve. Vi er ikke påskrudde, raste Berisha til Eurosport.

Berisha hadde roet seg ned i det han kom ut i intervjusonen etter kampen. Men han bekrefter overfor VG at han fortsatt i samme lynne da han kom inn i garderoben.

– Jeg synes det er skuffende at vi løper en og en. Det virker ikke som om vi er påskrudde. Mot slutten faller vi helt sammen. Vi må ta en god prat og diskutere dette. Det kan ikke fortsette med en god kamp, også er den neste dårlig, sier Berisha til VG.

– Hvordan var responsen i garderoben?

– Alle er helt enig. Det var alt for dårlig fra hele laget, men likevel klarer vi ikke snu det i andreomgang. Det vi svikter på i dag er det som er gratis. Det må være mulig å løpe og jobbe for hverandre. Jeg synes det har vært en gjenganger i kampene våre at det har vært slike problemer. Da må man kunne si fra.

Treneren er glad for at Berisha ga klar beskjed i full offentlighet.

– Vi er et lag som vil opp og fram, så det må vi tåle. Det skal være takhøyde for å si fra når ting ikke er godt nok, sier Lunde Aasheim.

Zlatko Tripic måtte gi seg under oppvarmingen. Foto: Fredrik Varfjell

Største mulighet etter 30 sekunder

Men det kunne sett helt annerledes ut. Allerede etter 30 sekunder var Samuel Fridjonsson nære å sende Viking i ledelsen. Islendingen dukket opp på bakre stolpe, hvor han fikk avsluttet etter et godt innlegg fra Tripic-erstatter Harald Nilsen Tangen. Kun en god blokkering hindret drømmeåpning for gjestene.

Så spilte hjemmelaget seg kraftig opp. Da halvtimen var passert kom det første målet i Sandefjord.

Vidar Ari Jonsson dukket opp helt alene på bakre stolpe og snublet ballen inn i nettet til 1–0. Det var også stillingen da lagene gikk til pause.

Sandefjord-spillerne jubler etter 1–0. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Til tross for at Viking ofte har levert bedre i andreomgang denne sesongen, var det Sandefjord som fortsatte å presse på. Etter et par gode muligheter kom betalingen etter 57 minutter. Normann Hansen ble tredd igjennom inne i feltet, før han var iskald alene med keeper Austbø. Første hjemmeseier siden 1. august i fjor var godt innen rekkevidde.

– Dette er ting trener på. Den scoringen kom på noe vi trente på så sent som på torsdag. Det er godt å se igjen spillmønster og ting vi jobber med, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til VG.

Feilaktig annullering

Bare minutter etter hadde gjestene ballen i nettet ved Joe Bell, men dommerteamet med Ola Hobber Nilsen i spissen valgte å annullere scoringen siden Runar Hove befant seg i offside.

Joe Bell skjønte lite da scoringen hans ble annullert. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Men Viking-spilleren var på ingen måte involvert i spillet, og målet skulle aldri vært underkjent.

– Det er rett og slett en feil avgjørelse, konkluderte Bengt Eriksen hos Eurosport.

– Den skulle nok ikke vært annullert. Vi var avhengig av å få med oss den om vi skulle kommet oss inn igjen i kampen. Men når vi får den imot blir det vanskelig, sier Lunde Aasheim om situasjonen.

Viking evnet aldri å komme seg inn igjen i kampen. Isteden var det innbytter Sivert Gussiås som kunne fastsette sluttresultatet til 3–0 på overtid.