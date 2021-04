KOR E MAALAND: Trønderen Alexander Sørloth har fått fart på sakene både på landslaget og i Bundesligaen, mens Erling Haaland er inne i en periode på seks kamper uten mål. Her feirer de Jonas Svenssons scoring mot Gibraltar i mars. Foto: Javier Fergo / AP

Sørloth mener han tjener på «Haaland-plan»

Mens kompisen Alexander Sørloth (25) har funnet storformen, går Erling Braut Haaland (20) inn i karrierens kanskje største kamp med en måltørke uten sidestykke for hans del.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har stort sett vært omvendt hele sesongen. Nå er det Sørloth som nyter sin tid i glansen.

Trønderen scoret denne helgen to mål for RB Leipzig mot Werder Bremen – en bekreftelse på storformen han er i, etter å ha scoret to mål og vært Norges beste spiller i de tre landskampene i mars.

For én gangs skyld flyter det ikke like godt for Haaland: Seks kamper uten mål har aldri skjedd før i 20-åringens karriere. Rekken bør helst ikke forlenges dersom Borussia Dortmund skal klare å snu 1–2-tapet fra forrige uke til avansement mot Manchester City i onsdagens hjemmekamp.

– Jeg tror jeg og Erling har litt lik mentalitet. Vi er aldri fornøyd med å gå av banen uten å score. At dette blir sett på som en måltørke, sier bare litt om hvor god han har vært. Det er jo egentlig helt sinnssykt. Han har hatt en fantastisk karriere så langt. Nå vet jeg at han bare er fryktelig revansjesugen etter litt motgang, sier Sørloth til VG.

les også Suksessen Sørloth: – Nå ønsker jeg å vinne også for landslagssjefen

Under landslagssamlingen, der han startet på topp for Norge med Haaland i kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro, klaffet det ikke helt for Haaland.

Mot Gibraltar fikk han en rekke målsjanser, men manglet marginer; mot Tyrkia ble han i stor grad tatt ut av kampen; og mot Montenegro ble han byttet ut med ti minutter igjen å spille etter en frustrerende kveld.

På spørsmål om hvordan han forklarer den vesle «Haaland-gåten», svarer Sørloth:

– Lagene vi møter, tar mye mer hensyn til oss enn vi gjorde før. Og da er det ofte Erling som blir passet på, i tillegg til Martin (Ødegaard). De er fokus på deres spillermøter der det legges planer for å stoppe dem.

Han trekker frem et eksempel fra Montenegro-kampen.

– De spiller vanligvis med fire bak, men nå la de om til fem bak slik at Stefan Savić kunne stå i midten og passe på Erling, sier Sørloth, som understreker at Haaland-overvåkningen har sine klare oppsider:

– Jeg nyter godt av at Erling blir så godt passet på. Jeg får mye mer rom fordi de konsentrerer seg om ham og Martin istedenfor meg. Jeg får ofte vendt opp i mellomrom, de støter ikke oppi meg fordi de ikke vil gi Erling rom å løpe i. Det ga meg flashback fra slutten av tiden min i Tyrkia da motstanderne var veldig obs på meg.

les også Norges nye kriger hylles av mirakelmann: – En playmaker i livet

Selv om det heller ikke har klaffet i Bundesliga den siste tiden, mener Sørloth det er en vesensforskjell mellom den tyske ligaen og landskampene når det kommer til Haalands arbeidsforhold:

– Det er mye mer rom i Bundesliga. Det er fryktelig mange Hawaii-kamper. Scorer du det første i en kamp der, får du masse rom å løpe i utover kampen. I landskampene møtte vi derimot lag som til tross for at vi tok ledelsen, ikke prøvde å presse oss høyt før de siste 10 minuttene. Erling er dessuten ofte veldig god på slutten av kamper fordi det åpner seg rom, men nå tar de veldig mye mer hensyn til ham.