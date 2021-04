SUPERVETERAN: Formiga (t.h) diskuterer med dommeren under det første kvartfinalemøtet med Lyon i Champions League. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

«Mauren» (43) kan bli tidenes eldste Champions League-finalist

Hun er inne i sin 27. sesong på toppnivå i internasjonal fotball og ble født da det var ulovlig for kvinner å spille fotball i Brasil. Søndag skal Paris Saint-Germains Formiga (43) forsøke å ta et steg mot sin første Champions League-finale.

Publisert: Nå nettopp

PÅ VG+ SØNDAG KL. 15.00: Se Paris Saint-Germain - Barcelona.

Caroline Graham Hansen og hennes Barcelona er det som står i veien for at den franske hovedstadsklubben skal ta seg til sin første finale i turneringen siden 2017 og muligheten til å ta klubbens første trofé i den gjeveste europacupen.

Paris Saint-Germain har i år allerede gjort «det umulige»: Over to oppgjør i kvartfinalene slo de ut «uslåelige» Lyon – som har vunnet fem strake titler i Champions League – på bortemål.

På laget er en 43-åring som fremdeles spiller en svært sentral rolle. Med 17 kamper, 1 mål og tre målgivende pasninger, har den brasilianske superveteranen Formiga bidratt sterkt til Paris-lagets suksess denne sesongen med semifinale i CL og at de topper den franske ligaen foran Lyon.

DET UMULIGE: Formiga og PSG sendte Lyon ut av Champions League og stoppet rivalens seiersrekke i turneringen. Her i duell med Dzsenifer Marozsan i den andre kvartfinalen. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Formiga kom til den franske hovedstadsklubben like etter finaletapet mot Lyon i 2017, og brasilianeren har selv aldri spilt en finale i den gjeveste europacupen. Dette er fort også hennes siste mulighet.

Hun har kontrakt med PSG ut sesongen – det som blir hennes 27. sesong som profesjonell fotballspiller etter at karrieren startet i São Paulo tilbake i 1993. Karrieren har bragt henne fra Brasil til klubber i Sverige, USA og Frankrike gjennom en lang karriere.

Men det var aldri gitt at jenta fra Salvador i Brasil skulle bli fotballspiller.

«Den lille mauren»

– Brødrene mine likte ikke at jeg spilte fotball med de andre guttene. De ble sjalu fordi jeg var bedre enn dem og klassekameratene deres fleipet om det. Da sa de ting som «fotball er ikke for kvinner», sa PSG-stjernen i et langt intervju med Goal.com i juni 2019.

Da Miraildes Maciel Mota, som er hennes fulle navn, kom til verden i 1978, var det ulovlig for kvinner å spille fotball i det gigantiske sør-amerikanske landet.

les også Graham Hansen fortsatte måltørken i målfest: – Det plager meg ikke

Året etter den lille jentas fødsel, ble forbudet opphevet i landet etter å ha vært gjeldende i 38 år – heldigvis for «mauren», som er betydningen av Formiga på portugisisk.

– Kallenavnet kom fra en tilskuer som så på min første turnering i Salvador. Jeg tror jeg var 13 år. Jeg var den minste jenta i klassen min og jeg løp overalt på banen, så han tenkte at det var et kallenavn som passet måten jeg spilte på, sier den nå 43-årige fotballstjernen.

Etter 27 sesonger på øverste nivå i internasjonal fotball, er karrieren tilsynelatende over i år.

OL I 2008: Formiga feirer scoringen i OL-semifinalen mot Tyskland i Beijing. Brasil til sølv i sitt andre strake OL etter tap mot USA i finalen. Foto: Marcos Brindicci / X90087

I august er planen å legge skoene på hyllen etter sommer-OL i Tokyo – der hun kommer til å delta i sitt syvende OL etter debuten i Atalanta i 1996. Hun har vært med å ta to sølvmedaljer fra lekene i 2004 og 2008 med det brasilianske landslaget.

43-åringen er også den spilleren i verden som har deltatt i flest verdensmesterskap – totalt syv. I 2015, da hun scoret i VM-kampen mot Sør-Korea, ble brasilianeren den eldste til å score i et fotball-VM med sine 37 år.

Skulle hun og PSG ta seg forbi Barcelona og til finalen, vil hun sannsynligvis bli tidenes eldste spiller i en Champions League finale etter Dino Zoff (41 år og 86 dager) tilbake i 1983.

– Jeg vil ikke bli husket som spilleren som spilte i så mange år, som deltok i alle disse OL- og VM-ene, men som en som kjempet for å forbedre kvinnefotballen i mitt land, sa Formiga før fotball-VM i Frankrike for to år siden.

– Kun de av oss som har gått gjennom helvetet, vet hva vi har måttet tåle for å komme dit vi er i dag.

PÅ VG+ SØNDAG KL. 15.00: Se Paris Saint-Germain - Barcelona.