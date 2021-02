forrige











Kunstmål fra Alli da Tottenham tok etterlengtet seier

(Tottenham – Wolfsberg 4–0, 8–1 sammenlagt) Dele Alli ble den store spilleren da Tottenham lekte seg videre i Europa League.

Dele Alli har vært ute i kulden for Tottenham denne sesongen, men hjemme mot Wolfsberg viste han virkelig glimt av hva han kan på sitt beste.

Alli sendte Tottenham i ledelsen med et utsøkt brassespark i første omgang og imponerte med fine detaljer gjennom kampen. I den andre omgangen sto han for to målgivende pasninger og var utvilsomt kampens store spiller da Tottenham tok seg videre til åttendedelsfinalen i Europa League.

Fem av de siste seks kampene i Premier League har endt med tap for José Mourinho og Tottenham, men i Europa League går det langt bedre.

Tottenham hadde allerede tatt et langt steg mot avansement ved å vinne 4–1 da lagene møttes på nøytral grunn i Budapest forrige uke.

Dele Alli var da med fra start for og engelskmannen har fått stadig mer spilletid de siste ukene. Alli har ikke startet i Premier League siden sesongåpningen i september (hvor han ble byttet ut til pause), men la utvilsomt inn en god søknad til å få starte søndagens kamp mot Burnley hjemme mot Wolfsberg.

Som Olivier Giroud gjorde mot Atlético Madrid tirsdag, vartet Alli opp med et lekkert brassespark da han sendte Tottenham i ledelsen.

Alli la ballen mer eller mindre opp til seg selv etter et innlegg fra Matt Doherty og fra 13–14 meter sendte han ballen i en fin bue mot det venstre hjørnet.

Manuel Kuttin i Wolfsberg-målet strakte seg så lang han var, men kunne ikke hindre scoringen.

Det ble også omgangens eneste mål. I den andre omgangen så Cheikhou Dieng ut til å komme alene med keeper fem minutter ut i omgangen, men under press fra Eric Dier gikk han i bakken. Gjestene ropte på frispark og et mulig rødt kort til Dier, men istedenfor gikk Tottenham direkte i angrep. Dele Allis innlegg var perfekt slått mot Carlos Vinícius, som fra fem meter headet ballen kontant i mål.

Alli sto igjen for den målgivende pasningen da innbytter Gareth Bale la på til 3–0 med et drøyt kvarter igjen. Alli spilte fint gjennom til waliseren, som fra ti meter skrudde ballen opp i krysset.

Med ti minutter igjen ble Alli byttet ut til fordel for unggutten Dane Scarlett. 16-åringen markerte seg nærmest umiddelbart da han vant ballen på 16-meterstreken og serverte ballen nydelig til Vinícius, som satte inn kampens siste mål.