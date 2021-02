GODE BUSSER: Granit Xhaka og Martin Ødegaard (t.v.) i samtale med Victor Lindelöf (t.h.) etter kampen mellom Arsenal og Manchester United. Foto: ANDY RAIN / X01348

Arsenal-stjernen vil møte hetserne

Omdiskuterte Granit Xhaka (28) sier at han vil sette seg ned med dem som har hetset ham og familien hans på sosiale medier.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

– Jeg skulle ønske at jeg kunne møte disse menneskene, sett meg ned med dem, ansikt til ansikt og spørre «hvorfor skriver dere dette?», sier Arsenal-stjernen ifølge BBC.

28-åringen sier at hans kone og datter ble angrepet etter uavgjort mot Crystal Palace sist sesong og han mottok mer pepper for sitt røde kort mot Burnley i desember.

Nå er det mulig å vinne hele 347 millioner kroner i Eurojackpot! Her kan du prøve deg!

– Det er ingen problem at jeg blir kritisert som person og som spiller. Men dette er ikke supportere av klubben. Jeg ser dem ikke som fans - hvis de skal være det, må de være der når vi taper, når vi spiller uavgjort og når vi vinner.

– Hvis en person med sesongkort snakker slik om sine egne spillere, så synes jeg ikke han fortjener respekt fra laget eller andre, fortsetter Xhaka.

les også Arsenal serverte festfotball i Ødegaard startdebut: – Han var fantastisk

Han er en av mange i engelsk fotball som den siste tiden har tatt opp problemet med hets og rasisme i sosiale medier. Ole Gunnar Solskjær er en av dem som løftet temaet, andre er Steve Bruce (Newcastle) og Xhaka sjef i Arsenal, Mikel Arteta.

Eurojackpot: 347 millioner kroner i potten!

Solskjær har krevd at folk som skal opprette konto på sosiale medier, må identifisere seg.

– Dette er ikke akseptabelt, sier Xhaka.

– Jeg mener det dreper fotballen hvis folk begynner å snakke om spillere eller deres familier på denne måten.

Granit Xhaha har hatt et blandet forhold til Arsenal-fansen etter at han kom til klubben i 2016.

les også Eksklusivt: De ukjente detaljene i Ødegaard-overgangen

I 2-2-kampen mellom Arsenal og Crystal Palace i oktober valgte daværende manager Unai Emery å bytte ut Xhaka. Han ble møtt med buing og ironisk applaus da han ble byttet ut. Xhaka la hånden bak øret, gestikulerte irritert mot tribunene, dro av seg drakten og kom også med noen uttrykk som ikke egner seg på trykk.

Dette førte til en voldsom hets.

– Folk har sagt ting som «vi vil knekke beina dine», «drepe kona di» og «jeg håper ungene dine får kreft», fortalte Xhaka i en twitter-melding på Arsenals konto. Han innrømmet at han lot følelsene ta overhånd da han ble byttet ut. Sveitseren ble også strippet for kapteinsbindet etter episoden.

les også Opplysninger til VG: Over én million i ukelønn for Ødegaard

VG-tips: Arsenal-Benfica

Det endte 1-1 i det første Europa League-møtet som ble spilt i Roma for en uke siden. Kveldens kamp spilles i Pireus, Hellas. Så her er det ikke mye hjemmefordel for noen av lagene.

Men: Arsenal var klart nærmest seieren sist, og det faktum at kveldens «gjester» - Benfica - må score her for å ha en sjanse til avansement er en liten fordel for London-klubben.

Beskjedne tabellplasser i respektive hjemlige ligaer gjør dette til en slags finale. Og vi tror Arsenal er nærmest i å gnage til seg et positivt resultat. Singleoddsen er 1,67, spillestopp er kl. 18.55 og TV2 Sport1 sender kampen.