PÅ VINTERSHOPPING: Vålerengas Dag-Eilev Fagermo under kampen mot Sarpsborg i november i fjor. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Fagermo varsler ny stjernesignering – Odd-spiller ønsker seg til Vålerenga

VALLE (VG) Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har kjøpt Amor Layouni (28) og Henrik Udahl (24) og unngikk salg i januarvinduet. Likevel vil han ha enda en profil til Oslo Øst.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har utfordringer på kant og på midten. Det er nesten sånn at vi leter etter en god spiller, at det vil det uansett være aktuelt. Både kant, indreløper, sentral midtbane – eller til og med midtstopper. Siden vi har spillere i laget vi kan flytte litt rundt på. Men det må være en med litt erfaring, fastslår Fagermo etter 1–1 mot Strømsgodset fredag.

Siden i fjor har Vålerenga-treneren vært klar på at spillere de signerer utenfra skal være av høy eliteserieklasse – som fjorårssuksessene Henrik Bjørdal og Vidar Örn Kjartansson, pluss nyervervelsen Amor Layouni.

Fagermo ønsker nok en spiller i dette sjiktet, og Vebjørn Hoff (25) i Odd har i grunn alt Vålerenga-treneren ser etter: Han har rutine fra ligaen, kan spille både anker og indreløper, har dessuten vært midtstoppervikar og kjenner Fagermo-systemet godt gjennom deres felles sesonger i Telemark.

Men Vålerenga har fått nei på sine bud – og før og etter treningskampen mot Strømsgodset fredag fastslo Fagermo at de gir opp sunnmøringen med kontrakt ut sesongen med Odd.

KAMPFAKTA Vålerenga – Strømsgodset 1–1 (1–0). Intility Arena. Mål: 1–0 (20) Seedy Jatta (Henrik Bjørdal), 1–1 (89) Lars Jørgen Salvesen (straffe). Vålerengas lag (4–3–3): Kristoffer Klaesson (Kjetil Haug) – Felix Horn Myhre, Jonatan Tollås Nation (Brage Skaret), Fredrik Holmé (Ivan Näsberg), Sam Adekugbe – Henrik Bjørdal (Mathias Emilsen), Sakarias Opsahl, Osame Sahraoui (Amin Nouri) – Aron Dønnum, Henrik Udahl (Vidar Örn Kjartansson), Seedy Jatta (Amor Layouni). Strømsgodsets lag (4–3–3): Viljar Myhra – Fabian Holst-Larsen (Nicholas Mickelson), Niklas Gunnarsson (Kreshnik Krasniqi), Ari Leifsson, Halldor Stenevik (Riel Nguen) – Tobias Fjeld Gulliksen (Ole Enersen), Ipalibo Jack (Sebastian Pop), Mikkel Maigaard – Valdimar Ingimundarson (Kristoffer Tokstad), Fred Friday (Lars-Jørgen Salvesen), Moses Mawa (Simen Hammershaug). Vis mer

– Det er for dyrt. Prisnivået er så høyt at det er det ingen som betaler. Han vil til Vålerenga, melder Fagermo om spilleren han selv hentet til Odd før 2018-sesongen.

– Vålerenga er noe jeg kunne ha tenkt meg. Og at jeg har sagt til Odd at den muligheten ser jeg på som bra. Jeg har ti måneder igjen, det har vært coronapandemi, så jeg vil ikke påstå at jeg vil koste altfor mye, sier Hoff til VG.

Samtidig sier midtbanespilleren at Odd er i sin fulle rett til å si nei, men håper Vålerenga gjør et nytt fremstøt. Han ser ikke for seg å bli lengre enn ut året på Skagerak Arena.

– Jeg har ikke fått noe tilbud, og jeg har ikke bedt om det, heller. Sånn det er nå, er det ikke aktuelt. Jeg kan snakke med andre klubber fra i sommer, og hvis jeg skriver ny, kan det hende gode muligheter glipper, påpeker Hoff.

Sportssjef Tore Andersen i Odd vil tilsynelatende si minst mulig om Vebjørn Hoff og Vålerenga. Han vil heller ikke si hva klubben har sagt nei til og Oslo-klubbens signal på at de dropper Hoff.

– Om de gir opp eller hva de gjør, har jeg ikke noe kommentarer til. Vi forhandler ikke eller drøfter noe gjennom media.

– Hva er mest verdi for Odd – å tjene noen kroner på ham nå eller beholde spilleren ut sesongen?

– Vi må tenke på at Hoff er en meget god spiller for Odd og ble kåret av lokalavisen som den beste i fjor. Vi har de spillerne vi har så lenge vi har dem, og er det sånn at de blir solgt, som er en del av gamet, får vi se om vi får inn erstattere. Sånt jobber vi med hele tiden, svarer Tore Andersen.

Vil ha Horn til siden

Fagermo prøver samtidig å forlenge kontrakten med Felix Horn Myhre (21) – samt overtale ham til å satse som back. Den sentrale midtbanespilleren Horn Myhre har bare et halvår igjen av Vålerenga-avtalen og startet på høyreback i treningskampen mot Strømsgodset.

Han fikk 2. omgangen som indreløper, men gjorde også flere innhopp på backplass i fjor høst.

– Han er en meget god back. Jeg håper Felix forlenger ut året, og det er ikke umulig at han gjør det. Jeg mener han blir best som back. Kan utfordre både Borchgrevink og Adekugbe, mener VIF-treneren.

– Jeg vet at han har likt meg som back, og jeg merket at jeg løser det greit. Det er ikke det det står på, men jeg ikke at det er der jeg kan bli best. Så er det veldig mye bedre å spille back enn ikke å spille noen ting, sier 21-åringen fra Ullern og åpner for å forlenge med Vålerenga.

– Det kan være aktuelt. Absolutt, sier Felix Horn Myhre.