HARDT PRESSET: Joachim Löw under onsdagens kamp mot Nord-Makedonia. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Storavis krever at Jogi Löw må gå: − Nå er det forbi

Tysklands største avis Bild krever at Joachim Löw (61) må gå av som landslagssjef umiddelbart – altså bare noen måneder før fotball-EM.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Kravet kommer etter at «Die Mannschaft» tapte 2–1 for Nord-Makedonia (nummer 65 på FIFA-rankingen) i VM-kvalifiseringskampen onsdag.

I en avstemning blant leserne i samme avis mener 87 prosent at Löw må trekke seg nå.

Joachim Löw er mannen som førte Tyskland til VM-gull i 2014, men som hadde et katastrofalt VM i 2018 og som nå sliter igjen.

– Fotballverden ler av oss, fastslår Bilds kommentator Matthias Brügelmann i en artikkel med tittelen «Nå er det forbi, Jogi».

– Löws verdensmestertrener-magi er dessverre over. Hans tjenester til tysk fotball kan ingen ta fra ham, men tiden hans er over. Det er trist, men det er sant, fortsetter Brügelmann.

Nettsiden SPORT1 mener imidlertid å vite at en umiddelbar avskjedigelse av Löw ikke er aktuelt. De skriver at styret i det tyske fotballforbundet hadde en telefonkonferanse torsdag morgen og konkluderte med at de står bak Jogi Löw.

Det er heller ingen tegn fra Löw selv om at han har tenkt å trekke seg frivillig.

SPORT1 har også en spørreundersøkelse blant sine lesere. Denne gir 81 prosent støtte til at Löw må byttes ut umiddelbart.

Joachim Löw meddelte for tre uker siden at han har bestemt seg for å slutte etter sommerens EM. Han hadde opprinnelig kontrakt til og med VM i 2022.

– Euforien min er borte. Jeg var sikker på at vi skulle vinne dette. Jeg blir litt målløs, sier Bayern München-legenden Uli Hoeness som ekspert på TV-kanalen RTL.

– Jeg kan ikke ofte nok at Thomas Müller hører hjemme på landslaget, sier Hoeness.

Våren 2019 ble det kjent at Löw hadde bestemt seg for å «si opp» Thomas Müller, Mats Hummels og Jérôme Boateng som landslagsspillere.

Tyskland har kommet i ei tøff gruppe i EM: Verdensmester Frankrike (15. juni), europamester Portugal (19. juni) og Ungarn (23. juni).

Bild mener at Ralf Rangnick og U21-landslagstrener Stefan Kuntz kan overta om Joachim Löw går av umiddelbart. Begge er tilgjengelige.