Godset-saken: En helt umulig skvis

Av Leif Welhaven

Henrik Pedersen avviser anklagene om rasistisk atferd. Foto: Bjørn S. Delebekk

Striden i Strømsgodset er langt vanskeligere å løse enn tidligere saker der temaet er hvorvidt en fotballklubb skal kvitte seg med treneren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dersom styret i Drammens-klubben trodde at saken var over da mandagens møte konkluderte med at Henrik Pedersen har full tillit, kunne de vel knapt ha tatt mer feil.

Nærmest time for time har intensiteten tiltatt.

Situasjonen fremstår uoversiktlig, og det er inntil videre grunn til å være varsom med å uttale seg bastant.

Men uavhengig av hva som stemmer, ikke stemmer eller delvis stemmer, er sakens tema i seg selv så alvorlig at krisen i Godset er helt spesiell.

Dette dreier seg om at en trener er beskyldt for noe av det mest graverende det er mulig å bli i fotballens verden - å ha utvist en rasistisk atferd.

Varslingen dreier seg attpåtil om påståtte forhold innad i egen klubb. Strømsgodset har uttalt nulltoleranse mot rasisme, og er fotballstoltheten i en flerkulturell by.

Det er i skrivende stund vanskelig å se for seg hvordan de sedvanlige mekanismene skal kunne fungere denne gangen. En løsning der partene tilgjort smilende «blir enige» om å gå hver til sitt, mens det ytes en økonomisk kompensasjon av ukjent omfang, er det vrient å se noe grunnlag for.

For Strømsgodset som klubb fremstår spliden så stor - og styrets håndtering av saken så svak - at det neppe er bærekraftig at Pedersen forblir trener. Krisen setter for øyeblikket klubben i en umulig skvis, som forsterkes av at styret tilsynelatende opptrådte så kjapt i behandlingen og så bastant i beskrivelsene tidligere i uken.

Dermed havner ledelsen i trøbbel så fort premissene i deres egen saksbehandling viser seg å kunne problematiseres.

Her er Stræmsgodsets spillere på Marienlyst onsdag. Møteaktiviteten var hektisk. Foto: Ole Berg-Rusten

Styret hevdet at de hadde gjennomført en «grundig utredning», som lå til grunn for konklusjonen om å beholde treneren. Hvor grundig kan den ha vært, gitt det som nå kommer frem om hvor svak forankringen i spillergruppen virker å ha vært?

Onsdag kveld kom ytterligere en vending, da kapteinen rettet kritikk mot styrelederens fremstilling. Det vil fremover også være relevant å stille spørsmål ved hvor trygt sistnevnte bør sitte.

Omdømmemessig er saken allerede ille. Potensialet for ytterligere skade er betydelig, avhengig av hvordan dette forløper videre.

For Henrik Pedersen må jo saken handle om mye mer enn om han skal fortsette som trener i Strømsgodset eller ei. Utgangen av historieskrivingen kan bli direkte definerende for danskens fremtid som trener.

Inntil videre nyter han styrets tillit. Men om dette endrer seg, og Pedersen forlater Norge med et etterlatt inntrykk av å være rasistisk, kan det i en digital verden få store konsekvenser for jobbutsiktene hans fremover.

43-åringen har vært særdeles tydelig på at han avviser anklagene, og har med det bakteppet lite å tjene på en minnelig løsning. Et tenkelig scenario er at en treners stillingsvern i en konkret sak tas hele veien i rettsapparatet. I tilfelle er spørsmålet om det foreligger et tilstrekkelig juridisk grunnlag for å sende dansken på dør.

For varsleren var det åpenbart tungt å registrere hvordan styrets saksbehandling var i forrige runde. Havner vi der at styret står på sitt også etter den siste utviklingen, vil vondt logisk nok måtte oppleves som enda verre.

For spillergruppen fremstår den indre spliden krevende. Det vil måtte bli stilt kritiske spørsmål internt om hvorfor og hvordan situasjonen kunne oppstå der styret uttalte seg på deres vegne, på en måte flere spillere ikke vedkjenner seg.

For sponsorene er det ikke likegyldig hvordan en klubb de støtter fremstår i viktige verdispørsmål. Allerede ser vi at klubbens generalsponsor, DNB, er i dialog med Strømsgodset. Det er grunn til å anta at presset for å finne en vei ut av dette vil tilta ytterligere, om Godset ikke får løst denne saken på et tilfredsstillende vis ganske så snart.

Siden saken sprakk har den stadig tatt nye vendinger, og trolig vil flere kapitler bli skrevet i dagene fremover. Du skal i alle fall godt gjøres akkurat nå å finne en epilog alle kan enes om.